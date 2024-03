Expectativa por nueva cumbre sobre tarifas de energía en el Caribe

Algunos mandatarios del Caribe anunciaron que no estarán presentes en la Cumbre Energética.

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, expuso que su decisión se encuentra relacionada con la falta de respuestas concretas a esta problemática.

“Es una cumbre que no tiene ningún sentido. No habrá ninguna buena noticia para lo que nos sentimos agobiados. El problema es que no tenemos que pagar lo que no consumimos”, expuso el mandatario.

Además, agregó que “van libreteados para presentar el decreto que ya conocemos. Le van a decir al Caribe que están trabajando en el tema, pero lo que necesitamos es que las pérdidas las pague el operador o el Gobierno nacional”.

También dijo que el Gobierno nacional “nos vio la cara de marranos. Todas las decisiones que nos afectan en este tema las ha tomado el centralismo”.

Hugo Kerguelén, alcalde de Montería, tampoco aceptó la invitación y dijo que “debemos pasar de las reuniones a los hechos, pues esta situación no da más espera ni análisis que quedan en el papel. Es necesario adelantar verdaderas acciones para disminución de las tarifas de energía”.