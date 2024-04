“Estamos cumpliendo con el plan de gobierno y haremos 450 obras”: Verano

R.

Van tres meses, o sea, ¿cómo se va a hablar de lentitud en tres meses? cuando tú apenas estás en los procesos de contratación. Si no se hacen buenos diseños, si no se hacen unas buenas definiciones, si no se tienen los permisos ambientales, si no se tienen todo antes de empezar, nadie puede empezar ni siquiera en su propia casa en la ampliación de un baño, ni lo puede hacer de la noche a la mañana, tiene que hacerlo con una debida planeación y ponerse de acuerdo con la familia para hacer la ampliación de un baño.

Imagínense ustedes en un departamento, que uno tiene que pedirle permiso a todas las entidades territoriales y a todas las entidades ambientales, entonces yo creo que estamos cumpliendo a cabalidad nuestro plan de desarrollo. Haremos 450 obras que transformarán nuestro departamento, esa es la meta y lo vamos a cumplir a cabalidad.