El Ministerio de Salud y Protección Social dio a conocer este martes a la opinión pública que no existe un desabastecimiento generalizado para la entrega de medicamentos por tratamientos de salud mental o antiepilépticos.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la entidad, ciertos medicamentos como antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, tratamientos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y antiepilépticos registran disponibilidad en el mercado nacional.

“Se han identificado situaciones específicas de riesgo de desabastecimiento y medicamentos en estado de monitorización, asociadas a factores como dificultades en la producción, la disponibilidad de materias primas, la salida temporal de proveedores o la interrupción en la comercialización”, informó.

El Ministerio precisó que “los reportes de dificultades en la entrega de estos medicamentos corresponden, a fallas en los procesos de gestión, distribución y dispensación por parte de algunos actores del sistema, y no a la ausencia de los productos, ni a falta de recursos, que han sido fortalecidos por este Gobierno, con el incremento de la UPC, el giro directo y el pago oportuno a las EPS”.

Con respecto a esto, explicó que existen casos puntuales de medicamentos con riesgos de disponibilidad o desabastecimiento.

“Medicamentos como lo son Sulpirida 200 mg, Clomipramina 25 mg, Atomoxetina 25 mg, 40 mg y 60 mg, Clozapina 25 mg, Fenitoína 100 mg cápsula de liberación prolongada, cuentan también con alternativas terapéuticas o mecanismos como la importación bajo la figura de vital no disponible u otros proveedores, lo que permite garantizar la continuidad de los tratamientos”, recalcó.

Ante este panorama, el ente aseguró que mantiene un seguimiento permanente al abastecimiento de medicamentos en el país, a través del sistema de Desabastecimientos - Medicamentos y Productos Biológicos - INVIMA, implementado desde octubre de 2022.

Este sistema permite la actualización periódica de la información, la identificación temprana de alertas y la coordinación interinstitucional, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante posibles afectaciones.

Así las cosas, el Ministerio recordó que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) tienen la obligación de garantizar la entrega oportuna, continua y completa de los medicamentos prescritos.

Mientras que también en caso de presentarse alguna dificultad, deben adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para asegurar la continuidad del tratamiento, incluyendo la provisión de alternativas terapéuticas equivalentes o la importación del medicamento bajo la figura de vital no disponible, sin afectar la calidad de la atención.