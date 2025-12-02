La zona céntrica de Barranquilla vibra con el arranque de la temporada navideña. En el Paseo Bolívar y sus alrededores se reporta un aumento en la afluencia de compradores y los comerciantes esperan que este mes sea clave para fomentar la economía de la ciudad.

De acuerdo con las proyecciones de los comerciantes y los gremios, se espera que en este cierre de año haya un aumento de hasta el 50 % de las ventas, teniendo en cuenta el buen dinamismo que ha tenido su actividad comercial en las últimas semanas.

Gabriel Navarro, director ejecutivo de la Asociación de Comerciantes del Centro (Asocentro), aseguró que el Centro –que se consolida como el principal punto comercial de la ciudad y que concentra la mayor actividad durante fin de año– está listo para recibir a miles de visitantes.

“Aquí hay tradición, variedad y precios competitivos. Además, contamos con un entorno más organizado y con seguridad reforzada. Esta temporada es fundamental para el comercio formal y para cientos de familias que dependen de estas ventas”, afirmó.

Según explicó, diciembre representa históricamente el mes de mayor movimiento comercial, impulsado por el pago de primas, la llegada de compradores de los municipios del área metropolitana e incluso de otros departamentos ante la amplia oferta de productos.

Por ello, los distintas establecimientos han implementado estrategias como jornadas extendidas en la noche, promociones especiales, combos navideños y el embellecimiento de las fachadas con decoración propia de la temporada.

A estas acciones se suma el trabajo articulado con la administración distrital, que incluye refuerzo en seguridad, controles del espacio público y operativos de limpieza para garantizar condiciones óptimas para los compradores. Adicionalmente, varios negocios también han fortalecido su presencia digital para impulsar ventas en redes sociales y ofrecer modalidades de recogida en tienda.

Los comerciantes coincidieron al asegurar que la Navidad y Finde Año son una “oportunidad crucial” para fortalecer la economía del Centro. Así lo recalcó el vendedor Jhon Fredy Rodríguez, quien destacó que este año el sector se ha preparado con variedad y precios competitivos.

“Tenemos moda, calzado, accesorios y productos que están en tendencia. Muchas tiendas tenemos descuentos y regalos por temporada. Queremos que la gente vuelva al Centro, aquí hay de todo y un ambiente navideño que invita a comprar”, señaló.

Desde la papelería La Coraza, el comerciante Omar Zuluaga también ve con optimismo la temporada: “Esperamos una Navidad tranquila y con buena afluencia. Estamos ofreciendo juguetes, ropa, calzado y artículos propios de fin de año. El sector está mucho más seguro y eso anima a las familias a venir. Lo ideal es que la gente haga sus compras temprano para evitar aglomeraciones”.

Los comerciantes han invitado a la ciudadanía para que vuelvan al Centro para las compras de fin de año. Con una oferta amplia, descuentos visibles, seguridad reforzada y un ambiente tradicional de temporada, el Paseo Bolívar se proyecta nuevamente como el epicentro navideño de Barranquilla.