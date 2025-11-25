El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se comprometió este martes a aprobar nueve proyectos por el orden de 53 mil millones de pesos, para modernizar y mejorar las condiciones de ESE Universitaria del Atlántico (UNA) en el marco de la intervención que adelanta el Gobierno nacional en la entidad.

Jaramillo expresó ante el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, que harán todos los esfuerzos posibles por mejorar la situación de la UNA.

Es por eso que dijo “no se si nos vaya a alcanzar todo el presupuesto este año, pero prometo que lo que llegue a faltar ustedes serán los primeros en ser aprobados.

El jefe de cartera expresó que “el interventor ha presentado nueve proyectos por 53 millones de pesos, el 50 % de esos recursos los tenemos garantizados para este año”.

Estos proyectos en su momento fueron dados a conocer en una pasada edición dominical de EL HERALDO, siendo prioridad la compra de los equipos de imagenología siendo que este es uno de los contratos aliados más costosos.

A su turno, el gobernador Verano agradeció el compromiso del Gobierno: “Creo que es un día histórico. La ESE UNA se tiene que salvar, totalmente”.

Entrega de ambulancias

Por otra parte, las 21 ambulancias enterarán a formar parte del sistema de salud del departamento, el cual es administrado por la ESE UNA.

“Son 21 ambulancias, tres de ellas medicalizadas, por un valor de 348 millones de pesos, de los cuales nosotros pusimos el 10 %. Todas estas ambulancias nos ayudarán a fortalecer el sistema de salud del departamento en las sedes de todos los municipios”, enfatizó el mandatario departamental.