El Distrito dio a conocer las medidas en materia de cierres de vías que entrarán en rigor desde el viernes, como preparativos para la celebración del Giro de Rigo edición ‘Carnaval’, evento organizado por el exciclsita profesional Rigoberto Urán.

La Alcaldía destacó “Barranquilla y el Atlántico se alistan para vivir un fin de semana sin precedentes con toda la energía del ciclismo de talla mundial. Del 31 de octubre al 2 de noviembre la ciudad será el epicentro del Giro de Rigo 2025, edición ‘El Carnaval’. El evento reunirá a más de 8.000 participantes y contará con una feria de más de 60 marcas”.

Además, el evento traerá atractivos como “el Museo de Rigo, una zona de mascotas y múltiples actividades para toda la familia”.

Urán ha invitado a Barranquilla a Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Nairo Quintana, Egan Bernal, Óscar Sevilla, Sergio Henao, “quienes recorrerán las vías de Barranquilla y el Atlántico durante este gran encuentro deportivo.

“La Alcaldía de Barranquilla invita a todos los ciudadanos a planificar sus recorridos, acatar las medidas de tránsito establecidas y disfrutar de manera responsable de este evento que promueve el deporte, el turismo y el orgullo de ciudad”, expresaron en el comunicado.

Cierres viales programados Del viernes 31 de octubre a las 8:00 a.m. hasta el lunes 3 de noviembre a las 2:00 p.m.

Cierre total de ambas calzadas en la vía de acceso al Centro de Eventos Puerta de Oro, entre la Vía 40 y la avenida del Río.

Sábado 1 de noviembre desde las 8:00 p.m. hasta el domingo 2 de noviembre a las 4:00 p.m.

Cierre total de la avenida del Río entre calles 72 y 78.

Solo habrá acceso peatonal durante el cierre.

Se recomienda utilizar la Vía 40 como ruta alterna.

Domingo 2 de noviembre, de 2:00 a.m. a 4:00 p.m.Cierre total de ambas calzadas:

Vía 40, entre calle 72 y la glorieta de Las Flores.

Avenida Circunvalar, entre la glorieta de Las Flores y la carrera 46.

Calle 78, entre avenida del Río y Vía 40.

Importante tener en cuenta:

La Vía 40 solo estará habilitada desde la calle 69 hasta la carrera 46.

Para ingresar o salir hacia Puerto Colombia, se recomienda tomar las carreras 51B o 53.

Cierre total desde las 4:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.