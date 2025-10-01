La tensión en la Universidad del Atlántico ha llegado a su momento culmen. El proceso de elección del rector para el periodo 2025-2029 ha conllevado a revivir episodios que se habían desterrado de las distintas sedes de la alma mater.

Este jueves se registraron explosiones al interior del campus norte, lo que generó preocupación entre estudiantes. Incluso, trascendió que en algunos bloques se adelantó una evacuación para garantizar la seguridad de los estudiantes.

En medio de este panorama, el gobernador Eduardo Verano no ocultó su preocupación debido al “tenso ambiente” que se vive en el interior de las diferentes sedes de la alma mater, una situación que ha tenido incidencia en el desarrollo de las actividades académicas.

“Queremos hacer un llamado formal a todos y cada uno de los estamentos de la universidad, profesores, estudiantes, directivos, todos los funcionarios para que le demos a este debate altura y que garanticemos que, dentro del marco del respeto mutuo, podamos cada uno expresar nuestras opiniones”, destacó el mandatario departamental.

En ese sentido, dijo que “es un deber ineludible de la comunidad académica coadyuvar para que esta jornada se desarrolle con sensatez y mesura, pues lo que está en juego es la confianza, la credibilidad, la gobernabilidad y la solidez institucional de la Universidad del Atlántico”.

También aseguró que existe un compromiso fundamental de seguir consolidando a la principal alma mater del departamento; por lo tanto, agregó que en este proceso deben participar todos los estamentos, aceptando las decisiones en el marco de la democracia.

“El futuro de la universidad está garantizado si logramos que en este proceso electoral lo hagamos de la manera más respetable, más avanzado y basados, precisamente, en las ideas que cada uno tendrá la oportunidad de expresar en los escenarios que están abiertos para todos”, dijo.

Y enfatizó que “nuestro compromiso fundamental debe ser el respeto irrestricto por las diferencias, la defensa inquebrantable de la educación pública y la consolidación de la Universidad del Atlántico como un referente regional y nacional de excelencia”.