Pocos días después de haber inscrito el comité de recolección de firmas para avalar su candidatura a la Presidencia de la República, Claudia López sigue su recorrido por las distintas regiones para avanzar en la construcción de un diagnóstico certero de las necesidades en el país.

Durante su visita a Barranquilla, la exalcaldesa de Bogotá visitó la redacción de EL HERALDO y aseguró que a finales de año espera entregar cerca de un millón de firmas que avalen su candidatura, sin cerrar la puerta a participar en una consulta interpartidista en el mediano plazo.

Después de ser congresista y alcaldesa, ¿por qué cree que llegó el momento de aspirar a la Presidencia?

Estas canas no son gratis. Estas canas son fruto de la experiencia, del trabajo, del conocimiento, de la unidad, del temple, del carácter que dan los años. A la Presidencia de la República no se puede ir a aprender, y menos en este momento tan difícil. La Presidencia no puede ser el primer cargo de alguien. A la Presidencia hay que llegar con trayectoria, con conocimiento, con experiencia, con unidad, con temple y carácter; con soluciones.

Después de 35 años de ser líder estudiantil, de ser investigadora, de ser senadora, de ser alcaldesa de Bogotá —que es la capital de todos los colombianos, que es como un pequeño país—, yo ya sé lo que es manejar un territorio en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, en tiempos de quiebra, en tiempos de estallido social.

Desde la experiencia que ha logrado acumular, ¿cuáles son los aprendizajes más valiosos que le permiten recorrer este camino?

Son varios aprendizajes que he tenido a lo largo de todos estos años. El primero es que uno tiene que rodearse bien. Rodearse de gente decente, capaz, competente para el tema que uno le encarga.

Lo segundo es escuchar y tener humildad. No por mucho haber estudiado uno se la sabe toda. La comunidad, la señora de la esquina, el tendero, el líder comunitario tienen la sabiduría del día a día, la sabiduría de la vida.

En tercer lugar se deben administrar los poquitos recursos que se tienen con toda la transparencia. Hacer mucho con un poquito, eso es gobernar. Siempre hay más necesidades que recursos disponibles.

Hay que promover a la gente que genera esos recursos. No se puede espantar a los empresarios, porque entonces se queda sin impuestos. A esa gente hay que cuidarla, respetarla y atraerla con reglas claras.

Además, hay que estar listo para cualquier imprevisto. Hay que tener carácter y criterio para tomar decisiones acertadas y rápidas en los momentos difíciles.

Son dos los caminos que se pueden recorrer en este proceso: ir de la mano con un partido político o salir a buscar firmas. ¿Por qué se decidió por este mecanismo?

Los dos caminos son válidos. Durante 25 años de mi vida estuve en movimientos ciudadanos. También estuve en un partido político, que fue una experiencia bonita y no me arrepiento.

Sin embargo, hubo mucha gente del Verde que se prestó para ir a trabajar en el Gobierno Petro y terminó usando nuestros impuestos para comprar a congresistas con billete. Eso no es el cambio. Por eso hay decepción por el cambio que pudo haber sido y no fue.

Nosotros estamos aquí para trabajar por la gente con decencia, no por los politiqueros de siempre ni por la corrupción. Por eso renuncié el año pasado y volví a donde siempre estuve: el movimiento ciudadano, a recoger firmas.

Es algo que he hecho muchas veces y me encanta. Es una manera linda de hacer campaña. Ayer (jueves) en Cartagena recogimos las primeras 3.500 firmas y el 9 de diciembre vamos a entregarle un millón de firmas a la Registraduría. En enero, con eso, podemos hacer oficial nuestra candidatura a la Presidencia.

También vamos a buscar gente maravillosa que quiera ir al Congreso. Porque, como nos hemos dado cuenta, hay que tener un Congreso decente para tener una presidencia decente. Entonces hay que tomarse en serio las dos cosas. Vamos a hacer ese trabajo en los barrios y vamos a apoyar a los empresarios para poder sacar a Colombia adelante.

Eso recorridos le han permitido conocer el sentir de la ciudadanía, ¿cuáles son sus mayores preocupaciones?

La ciudadanía está preocupada por la seguridad. Aprovecho para decirles que vamos a hacer más cárceles. Los delincuentes deben estar en las cárceles. Y para que no las controlen, si toca ponerles cadenas, lo haremos. No puede ser que los delincuentes estén en las calles y la gente esté arrinconada en sus casas.

También necesitamos una Fiscalía antimafia. No más impunidad ni acuerdos con delincuentes. Esos delincuentes quieren billete. Hay que quitárselo para que dejen de someter a la gente.

Frente a la salud, ¿cómo es posible que el sistema que hace apenas cinco años nos salvó la vida en pandemia hoy esté destruido por siempre? Se pusieron a vengarse de las EPS y lo que lograron es que los medicamentos que antes la gente recibía, ahora los tiene que comprar de su bolsillo.

También se necesita educación. A los jóvenes del Caribe, como a los del resto de Colombia, tenemos que entrenarlos con bilingüismo, habilidades digitales, inteligencia artificial.

En el Caribe también hay una latente preocupación por las altas tarifas de energía, aun cuando tienen muchas fuentes. Eso se debe a que en el pasado se robaron las empresas, pero también porque el presidente Petro decidió amarrarnos las manos.

Yo voy a ser no solo la primera presidenta de Colombia, sino la primera presidenta de Colombia que va a tener dos gabinetes. Uno de ellos será el gabinete de la región Caribe, conformado por sus ciudadanos, sus alcaldes, gobernadores y empresarios. En vez de que tengan que venir a Bogotá, la presidenta va a venir aquí para que discutamos proyectos de impacto para la región.

La autonomía es usar los puertos del Caribe para tener fábricas donde trabaje gente del Caribe que le exporte al mundo.

¿Hay posibilidad de que participe en una consulta para escoger un candidato único? ¿Con qué condiciones?

Hay muchos candidatos a la Presidencia y lo entiendo como que hay mucha gente genuinamente preocupada y con liderazgo que quiere aportar. Yo sí estoy dispuesta a coincidir con otros candidatos y escoger a uno en una consulta en marzo de 2026. Eso no tiene problema.

¿Pero con quiénes? Yo sí diría: unamos los valores. Esto es para derrotar al de Petro, quien quiera que sea, y al de Uribe, quien quiera que sea.

Porque yo sí creo que no se trata de quedarnos ni con el pasado del uribismo –que ya fue– ni con la decepción del gobierno de Petro –que no fue–. Esto es para dejar esas dos fuerzas en el pasado. La mayoría de los colombianos no estamos en esos extremos.

¿Le cierra la puerta a cualquier apoyo de los sectores que han respaldado al gobierno de Gustavo Petro?

Sí. A todas esas maquinarias politiqueras yo nunca he pertenecido. Mi vida entera ha sido combatirlas, buscar alternativas, promover gente joven, mujeres berracas, que le compitan a esas maquinarias, no que se alíen con ellas.