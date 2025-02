La tarde de ayer, en un multitudinario acto con más de 600 invitados, entre ellos varios magistrados, políticos, y diferentes protagonistas de la vida nacional, se unieron en torno a la figura de la barranquillera Margarita Cabello Blanco para reconocer su legado a lo largo de una prolongada vida profesional donde ejerció en la rama judicial, en los cargos más altos en las diferentes instituciones y en las entidades de control.

Durante el acto, fue condecorada por el Congreso de la República en grado de Gran Cruz en Chapa de Oro. Además, la medalla al Mérito Judicial, impuesta por el Tribunal Superior de Barranquilla.

También, un reconocimiento por parte de la Gobernación del Atlántico, por su destacada labor, pues en el pasado ya la Gobernación le entregó la máxima distinción posible.

La Alcaldía de Barranquilla le entregó, a su turno, la medalla Ciudad de Barranquilla en categoría oro grado de Comendador, máxima distinción posible que entrega el distrito.

Así mismo obtuvo un reconocimiento por parte del Colegio de Jueces y Fiscales.

Igualmente, la Universidad de la Costa CUC anunció la creación de una cátedra en su honor, en el programa de derecho del centro de estudios.

“Quiero agradecer con todo el corazón y mi alma el homenaje que han liderado. Me han dejado con la boca abierta, porque yo sabía que los quería a todas y todos, pero no sabía que todas y todos me querían. Gracias por hacerme sentir más barranquillera que nunca. Guardaré con cariño estás condecoraciones, gracias a Erika Fontalvo, que siempre nos estuvo apoyando desde EL HERALDO. a mis hijos, a mis nietos y mi familia que fueron el soporte en estos 15 años en Bogotá”, empezó por agradecer la homenajeada.

Reconocimiento a la familia

La doctora Margarita, como le dicen con profundo cariño sus colegas y amigos, hizo un repaso de lo que fue en su momento emprender su aventura profesional fuera de Barranquilla, hace 15 años.

“Recibo esto con profundo agradecimiento, volver a esta tierra que me vio nacer con el ánimo de permanecer en ella, es un privilegio que hoy me llena el corazón. Todos mis amigos de afuera me dicen que se me ve una cara diferente, sí, me quité un peso de encima. Hace 15 años salí de Barranquilla con la convicción de que el futuro se construye con dedicación, a enfrentar retos que parecían inalcanzables. Siempre me llevé la esencia de esta ciudad: la esencia es la disciplina aunque no lo crean”, apuntó.

El punto más emotivo de la ceremonia llegó cuando dedicó unas muy emotivas palabras a sus padres, los motores que la impulsaron en el momento más duro de su carrera, cuando se mudó a Bogotá.

“Mi sueño era servir a mi país, ayudar a mi gente y, con fe, alcanzar un día llegar a ser magistrada de la corte Suprema de Justicia. Bogotá es una ciudad dura y difícil para una mujer de provincia y además costeña. El camino me llevó más lejos de lo que alguna vez imaginé. Quiero agradecer a María Concepción Blanco, mi madre, que murió cuando era una estudiante y que siempre me acompaña y a mi padre, Leandro Cabello López, que a pesar de todos los dolores de cabeza que le di, le cumplí”, dijo alcanzada por las lágrimas y ante el aplauso del auditorio.

Voces de todo el país

Las condecoraciones no llegaron solas. Desde diferentes esquinas, dirigentes políticos exaltaron su trayectoria, y hasta le agitaron éxito en un posible futuro en la política.

“Solo quiero decir que es un privilegio participar en un homenaje a una persona a la que admiro profundamente. Margarita encarna los valores del Caribe: es alegre, espontánea, generosa y con un carácter que se ejerce con bondad. Comprometida con los derechos de la mujer, a sus cargos les dejó una impronta que le abrirá la puerta a más mujeres para llegar ahí. Tiene una mentalidad cosmopolita que se transmite en el cariño. Margarita es un referente en la inclusión de la mujer. No quiero mencionar esas posturas que ya son conocidas nacionalmente, pero quiero que sepa que siempre hemos estado en la misma línea en la defensa del estado. Has sido un referente del poder ejecutivo y judicial, solo te falta el poder legislativo, ahí te dejo ese dato”, invitó el presidente del Senado Efraín Cepeda Sarabia, en un claro guiño a una futura carrera política.

Por la misma línea se fue el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, quien en el pasado fue compañero de universidad de la hoy reconocida, a la cual ya entregó un reconocimiento en el pasado por su gran contribución.

“Es un honor para mí estar aquí, donde rendimos homenaje a una de las más grandes juristas que ha dado el departamento. Se ha distinguido siempre como persona brillante y capaz, siempre ha trabajado por el fortalecimiento del estado de derecho, con transparencia y siendo una gran referente para los nuevos jueces y abogados. El departamento del Atlántico te demuestra su gratitud, queremos desear muchos éxitos en tu vida pública”, reseñó el gobernador Eduardo Verano de la Rosa.

Uno de los más emocionados fue Gregorio Eljach, actual procurador quien recibió el cargo de manos de Cabello Blanco.

“Es la persona que todos queremos, admiramos y respetamos. Ha hecho posible con la luz que irradia de su propio ser, congregados aquí con un sentimiento de alegría compartido, se llama Margarita Cabello Blanco. Todos hemos sido testigos del camino luminoso que ha recorrido en todo su camino como juez, magistrada, ministra y procuradora que le devolvió la altura moral a la institución. En su personalidad se concretan cualidades envidiables, se conjugan muchas manifestaciones del buen ser humano, su formación académica y su ascenso en lo personal y profesional. Ninguno de los que estamos acá aceptamos que sea un homenaje de despedida, es un recibimiento que le hacemos para que continúe guiándonos moral y éticamente. Gracias Margarita Cabello Blanco por hacer parte de la historia de todos nosotros”, manifestó Gregorio Eljach, actual procurador general de la nación.

Así mismo, el auditorio quedó sorprendido por la misiva llegada del puño y letra del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien en términos elogiosos dedicó sus líneas.

“Es un paradigma de liderazgo con inteligencia. Siempre se ha mostrado como una mujer líder en la democracia y un ejemplo del servicio. El cargo de la procuraduría le permitió registrar su nombre en los anales de la historia, al ser la primera mujer en llegar a este cargo. Usted ha servido bien a Colombia”, suscribió desde la distancia Uribe Vélez.

Para cerrar la tarde, hubo presentación del Grupo folclórico El Cañonazo y del grupo de danza de Mónica Lindo, quienes terminaron por alegrar la jornada.