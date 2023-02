Dos años sin El Jilguero que puso a volar la música vallenata

Luis Carlos Varela, cajero que ingresó a su agrupación en 2004, lo recordó como un jefe solidario con sus músicos.

“Yo he estado en varios grupos vallenatos y el único que nos reunía para celebrar juntos la Navidad fue Jorge Oñate, nos invitaba con nuestras familias y nos entregaba un regalo, eso decía mucho de la clase de persona que era”.

Varela también recordó que en cierta ocasión le extendió la mano para comprarle unos medicamentos a su esposa, los cuales eran muy costosos.

“No le dije nada porque no me gusta preocupar a los demás con mis problemas, pero me pidieron que fuera a un ensayo, yo me negué a ir porque estaba buscando el dinero de los medicamentos. Finalmente, me tocó decirle la verdad y él no solo me ayudó a resolver lo de las pastillas, sino que al día siguiente se apareció en mi casa con su esposa Nancy para llevarnos un mercado y también para orarnos”.

Otro aspecto que rememora es que era muy celoso con sus músicos, al punto que no les permitía establecer conversaciones en medio de algunas presentaciones.

“Si alguno lo hacía venía y le llamaba la atención, preguntaba que si acaso le estaban proponiendo irse, mejor dicho era demasiado celoso, así que evitábamos al máximo esta situación”.