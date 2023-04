Reconocido actor colombiano habla de su transición de género

Sin embargo, su proceso personal inició cuando era apenas una niña. “Yo realmente fantaseaba todo el tiempo con ser mujer y yo todo el tiempo me concebía de una manera femenina”, señaló.

“A medida que yo crecía se difuminó, y en 2021 fue algo mucho más fuerte, sentir la duda, tener la pregunta abierta de si lo que yo soy y de lo que me sucede es ser específicamente ser una mujer trans. Yo viví un rato jugando con la androginia y con una expresión no binaria y disfrutando un montón de esto y ahí me encontré con mi feminidad”, agregó Santana Rosa.