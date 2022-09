J Balvin comparte cómo se disfruta su nueva etapa como papá

Y es que la pareja se caracterizó por no entregar a los medios mucha información sobre el embarazo, incluso habían preferido mantenerlo en secreto, hasta que en abril del 2021 lo confirmaron al protagonizar la portada de la revista Vogue México.

“Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear”, manifestó la modelo en su momento.