Los niños también disfrutan la Guacherna

Desde muy temprano, los menores llegaron acompañados de su familia para ver el tan esperado desfile nocturno. Los mas pequeños, ubicados en su mayoría en la primera fila, disfrutan de los cientos de hacedores del Carnaval que colocan su alma en este evento.

Andrés Felipe Sánchez, un niño barranquillero de 8 años, se encuentra muy contento de venir a la Guacherna junto a su familia.

“Me gusta mucho el Carnaval porque me parece divertido que las personas se disfracen así. Algunos disfraces me dan mucha risa. Me pongo muy alegre cuando estoy aquí”, expresó Sánchez.