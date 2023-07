Adiós a Tony Bennett, una leyenda atemporal

Esta colosal figura, de 96 años, gracias a su talento construyó una carrera de ocho décadas, interpretando clásicos como: I Left My Heart in San Francisco, Rags to Riches, The Good Life, The Shadow of Your Smile o For Once in My Life.

Pese a ser diagnosticado con Alzheimer en 2016, siguió realizando presentaciones en vivo y grabando hasta 2021. Su última actuación fue en agosto de ese año en el Radio City Music Hall de Nueva York, junto a Lady Gaga en un espectáculo titulado ‘One Last Time’, con esta artista publicó dos álbumes.