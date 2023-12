Falcao García respondió a quienes lo critican por apoyar a joven vendedora

El presentador de noticias RCN Ricardo Henao publicó una frase en su cuenta de ‘X’ en el que dice: "Haz el bien y no mires a quien’, tampoco necesitas publicarlo en redes sociales...”.

Al refrán no se hace referencia a ninguna persona; sin embargo, un usuario etiquetó al jugador del Rayo Vallecano y mencionó: “te hablan Falcao”.

Sobre esto, el deportista no dudo en responder: “si ves alguna publicación en mis redes sociales mándamela porque no me entere. Lo que hagan terceros no lo puedo controlar yo”.