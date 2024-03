"Estoy segura de que en esta casa va a pasar de todo": Martha Isabel Bolaños

Sin dejar de lado la tenacidad por la que es conocida, menciona que estará dispuesta a enfretarse ante sus compañeros si la situación lo amerita “sigo siendo famosa por tener un carácter fuerte, por tener cierta franqueza. Estoy dispuesta a hacer lo que sea dentro de una ética, dentro de una moral, por permanecer y por el bienestar de todos”.

Con una actitud positiva y enfocada en fortalecer sus herramientas personales, Bolaños está lista para enfrentar cualquier desafío que se presente en el camino.

Para Martha su participación en este reality no es un reto si no una oportunidad de mejorar como persona, “Espero salir transformada como mujer, como ser humano. Una transformación interna” , confesó. Sin embargo admite que saber que varios de sus compañeros son “controversiales”, por lo que no se guardará nada.

“Estoy segura de que va a pasar de todo. La gente cree que yo voy a ir a pelear y yo soy la que menos va a pelear, porque va una gente muy controversial”.