Distrito izó la bandera que da inicio al Carnaval de Barranquilla 2024

“Entendemos la situación económica del distrito para allá para el 2020 pero ya salimos de ese bache económico y hemos decidido casi que triplicar los recursos del año pasado ese ese documento que firmamos ahorita significa que el año pasado entregamos 3.300 millones y que este año vamos a entregar cerca de 8 mil millones de pesos a todos no se queda nadie por fuera porque es un solo carnaval es una sola gran fiesta es un solo barranquillero que se funde en medio de las gaitas de la cumbia de las danzas y que le enseña a Colombia y al mundo es cómo vivir en paz”.

Además, recordó aquel momento en que se enamoró de primera vez de la hoy primera dama del Distrito, reina del Carnaval 1995.

“A mí me encanta me encanta el Carnaval por muchas razones pero una de aquellas diría yo la más importante es que mi esposa fue reina del carnaval y fue una tremenda reina y tengo que recordar que yo me termino enamorando de ella cuando pasa por el 95 en frente del parco donde yo estaba y yo empiezo a tirarle fotos, besos y besos y besos y de repente ella tiró una flor hacia donde yo estaba pues me cayó a mí bueno eso ya va a ser casi 30 años”.