Con homenaje a Alfredo Gutiérrez y alborada la Noche de Tambó celebra 30 años

Así se dio a conocer en la rueda de prensa de lanzamiento en el que estuvieron presentes Lisandro Polo, director de la Fundación Tambó; Juan Carlos Ospino, secretario de cultura del Distrito; Alfredo Gutiérrez, homenajeado; Fausto Pérez, biógrafo del acordeonero y Juventino Ojito, Rey Momo 2024.

En el evento, el director de la Fundación Tambó, que organiza este magno evento cultural, contó detalles de esta edición y lo que significa alcanzar 30 años resaltando a la madre de todos los ritmos: la cumbia y que se realizará el próximo 9 de febrero.

“Me llena de satisfacción, todo lo que encierra la Noche de Tambó y toda esa acogida que ha tenido por toda la comunidad barranquillera y foránea, porque gracias a Dios este ya es un evento que ha crecido gracias al amor que la gente le tiene”, destacó.

De igual manera explicó que la razón por la cual se decidió homenajear a Alfredo Gutiérrez fue porque era lo más justo para estos 30 años.

“Lo más significativo que podemos hacer es rendirle tributo a la persona, al artista, al maestro que nos ha alegrado por tantos años, que ha brindado esa alegría para contagiarnos”.

En ese sentido, el maestro Alfredo Gutiérrez comentó que en pleno “siglo XXI donde influencias folclóricas y no folclóricas extranjeras nos han invadido en nuestras costumbres, en nuestras fiestas de carnaval, es motivo primordial sentirse un orgulloso como una institución como el Grupo Tambó, me haga este homenaje, la verdad me hace sentir más colombiano, más barranquillero, más costeño, más caribeño que nunca”.

Por ello tiene preparado un repertorio especial que tocará el día de su homenaje para deleitar a todos los amantes del folclor con todos sus clásicos.

El secretario de cultura del Distrito, Juan Carlos Ospino, explicó que “desde la secretaría de cultura hemos abrazado todo este evento que desde muchos años venimos acompañando pero con mucha más razón en este, siendo que un anfitrión como el maestro Alfredo merece todos los honores y todos los homenajes, la alcaldía se va a vincular a través de un decreto que será entregado el día de la rueda de cumbia central”.

Asimismo, detalló: “si hay algo que ya valora los barranquilleros, que quieren los barranquilleros como suyo y me suscribo también en ello, es precisamente todo el andamiaje cultural que se desprende de noche de tambor, entonces les invito a disfrutar de estas fiestas en armonía, en sana convivencia, en ambiente familiar”.

