Cien años de soledad, la mega producción que le da vida a Macondo

Tic, tac, tic, tac… el reloj corre y mientras marca los segundos, minutos y horas en una hacienda ubicada en el municipio de Alvarado, Tolima el tiempo no pasa. Al menos no de la manera habitual. Transcurre a su ritmo. Quizá un poco macondiano. Y no es para menos, allí en medio de un vasto terreno de aproximadamente 520,000 mts2 (52 hectáreas) se está grabando para Netflix la mega producción Cien años de soledad.

(Susana Rojas, novia de Julián Trujillo, es amenazada tras pelea con Karen)

A una escala mundial, pocas veces vista en una producción tallada con manos colombianas, desde 2015 la plataforma de streaming ha recorrido un largo camino en Colombia trabajando con talento técnico y artístico en distintos proyectos audiovisuales para llevar a cabo la primera adaptación de la novela magna del Nobel Gabriel García Márquez.

(Estos son los sectores que no tendrán luz este jueves en el Atlántico)

EL HERALDO visitó el set principal de grabación, ese que está ubicado en el Tolima, para conocer de primera mano los pormenores de una producción que seguramente marcará un antes y un después en la realización audiovisual del país.