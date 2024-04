“Te amaré toda la vida”: actriz Ana María Trujillo tras muerte de su hijastra

"Creo que es la primera vez en mi vida que me siento paralizada, sin palabras. Me encuentro sumergida en un dolor insoportable que no me deja pensar. Tengo tanto por decirte Kim, hay tanto que agradecer y es tan difícil entender tu partida", comenzó Ana María su texto.

La actriz le dedicó un sentido mensaje a su hijastra en el que aseguró que su partida fue "rápida e inesperada" y reiteró el amor que sintió por ella, indicando que la quiso como a una hija.