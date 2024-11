La actriz y modelo cartagenera Ana María Trujillo, recordada por sus papeles en producciones como ‘La quiero a morir’, ‘Los caballeros las prefieren brutas’ y más recientemente ‘Pedro el escamoso: más escamoso que nunca’, reveló a sus seguidores que padece una condición de salud que le puede causar desmayos y le dificulta quemar calorías.

Se trata de la hipertonía vagal, que -según explicó Trujillo- significa que su pulso es lento y débil, lo cual le provoca mareos, sensasión de calor y visión borrosa, entre otros síntomas que afectan su día a día.

Ana María habló sobre esta parte de su vida en un post de Instagram en el que subió un video haciendo ejercicio. En la descripción de la publicación, la actriz reflexionó sobre la importancia de cuidar la salud y cómo a ella le ha beneficiado ser disciplinada con los entrenamientos en el gimnasio.

“Aquí donde me ven, yo sufro de una condición que se llama HIPERTONÍA VAGAL. Eso quiere decir que mi presión arterial es bastante baja y las pulsaciones de mi corazón también. Por lo tanto, me cuesta mucho trabajo quemar calorías y quemar grasa. No sudo, no aguanto calor, ni mucho tiempo parada, me mareo cada vez que me paro y algunas veces tengo la visión borrosa”, escribió.

A pesar de que uno de los principales síntomas de la hipertonía vagal es el desmayo, Ana María Trujillo no ha sufrido ninguno, y para combatir los demás malestares se mantiene comprometida con su salud física yendo al gimnasio.

“Los médicos no entienden cómo no me he desmayado nunca en mi vida. Llegar a verde en el gym es duro y llegar a amarillo para mí es casi que imposible. Pero, ¿saben qué? ¡No me rindo, le doy duro! Cada día me gusta más el gimnasio. Me arrepiento no haber empezado antes... Ya son unos 10 años de constancia, me costó mucho trabajo enamorarme del ejercicio, pero lo logré”, sostuvo.

Por último, animó a sus seguidores a empezar a tener rutinas de cuidado físico y mental.

“Hoy no quiero parar, me siento bien tanto física como mentalmente. Nunca es tarde para empezar. Si yo pude, TÚ PUEDES”, concluyó Ana María Trujillo en su publicación.