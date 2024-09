Ana María Trujillo, actriz que recientemente participó en ‘Pedro, El Escamoso 2′, contó detalles sobre lo vivido tras el fallecimiento de su hijastra Kimberly Arata quien murió a los 33 años de edad.

La actriz asistió a una entrevista en el programa ‘La Sala de Laura Acuña’ y recordó cómo fue la noche del suceso en el que ella y su esposo recibieron una llamada que confirmaba el fallecimiento de la joven. “Nos comunicaron que Kimberly, quien vivía en Miami, estaba hospitalizada y en coma. Yo no podía creerlo, empecé a gritar y a la media hora nos llaman y nos dicen que no, el cuerpo no aguantó”, contó la actriz.

“Ella tuvo influenza y covid al mismo tiempo, además estaba muy flaca y el cuerpo no aguantó. Le dio un paro cardiorrespiratorio, la alcanzaron a llevar al hospital un amigo con el que estaba y, pues nada”, relató Trujillo sobre las complicaciones médicas que sufrió su hijastra.

Sobre su relación con Kimberly, la actriz contó que el proceso de duelo ha sido muy duro y que piensa con nostalgia que faltaron experiencias por vivir juntas. “Se quedaron pendientes muchas carcajadas, dormidas juntas, cenas, películas, esquiadas, fotos y hasta peleítas por compartir”.