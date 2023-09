ChezTom, mucho más que un productor

R.

Antes que nada, es un honor para mí hacer parte en los primeros pasos. Balvin en la construcción de su carrera, también Maluma y Karol G, entre otros… ha sido un honor para mí el haber aportado desde mi talento en la construcción de cada proyecto. Ahora la idea no es lucir como cantante, porque solo me siento cómodo cantando en el baño (risas), la idea es ser productor-artista para poner el concepto de Next In Line en el mercado anglo.