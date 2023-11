La ‘Ruta del tumbao’ se inauguró con el fuego de los Diablos Arlequines

Este espacio sagrado está adornado con trajes que cuentan historias centenarias, colores vibrantes que narran el espíritu ardiente de una celebración que ha perdurado a lo largo del tiempo.

Los cuadros que adornan las paredes son testigos silenciosos de cada paso, cada risa y cada tambor en la danza. Cada detalle, meticulosamente plasmado en las imágenes, revela la evolución de esta expresión cultural, desde sus raíces hasta el presente.

Allí tuvieron un diálogo ameno la soberana y el director de la Danza Diablos Arlequines, Gastón Polo, quienes se comprometieron a seguir salvaguardando el patrimonio.

“Me siento orgulloso de que la reina haya escogido este lugar como primera gran parada, como dice uno, para estar aquí en la sede de los Diablos Arlequines y de los goleros de Sabanalarga. Primera vez que recibimos una visita así como de este calibre y me siento orgulloso para que todo el grupo, todos los integrantes de las agrupaciones que tenemos se vayan a sentir”, dijo Polo.

En los estantes, relucen los Congos de Oro ganados a lo largo de los años. Trofeos que no solo son símbolos de victorias, sino también de un compromiso inquebrantable con la excelencia y la autenticidad.

“El legado prácticamente le va a quedar a los más pequeños para que siga la tradición. Y mi padre, yo sé que me va a ayudar desde allá arriba porque él prácticamente me está ayudando en todo esto. No es fácil llevar todas estas personas a un sitio y todo lo que uno necesita hacer para cumplirle a esas personas también”.

La particularidad de esta tradicional danza del Carnaval es que, en cuestión de segundos, el queroseno que brota de los labios de cada diablo pasa a ser una llamarada efímera que da la impresión de que estos personajes escupen fuego por la boca.

Y así fue. En compañía de los reyes del Carnaval de los Niños 2024, Samia Maloof y Emanuel Angulo, bailaron con integrantes de la danza en la cancha que se ubica al frente de sus hogares.

Posterior a ello, se vistieron de Goleros y su director Gastón Polo se hizo merecedor de la Medalla del Tumbao como un reconocimiento a los hacedores que, año tras año, contribuyen a la salvaguarda del Carnaval.

“Estoy feliz por poder acompañar a todas nuestras personas atlanticenses del Caribe. Porque eso es lo lindo, la unión Caribe, la unión carnaval. Porque en fin, todas nuestras tazas fueron herencias culturales de varias zonas de nuestro Caribe colombiano y hay que enaltecerlos, agradecerles enormemente porque por ellos también tenemos Carnaval de Barranquilla”, manifestó la reina Melissa.