70 años del camaleónico John Travolta

Este polifacético personaje que también es piloto de aviación, aterrizaría con toda su fuerza a finales de los 70 en la pista caribeña de Colombia. Aquí desataría una verdadera fiebre por su baile, el cual sería imitado a lo largo de los 80’ y 90’ especialmente en discotecas y verbenas barranquilleras.

El investigador musical Carlos Mario Mojica, mejor conocido como Don Alirio, contó que “desde el 13 de diciembre de 1977, hace 46 años, con la llegada a las pantallas gigantes de Tony Manero (John Travolta), protagonista de Fiebre de sábado por la noche de John Badham, en el contexto verbenero Caribe a toda la música que no era latina, africana o antillana se le denominó ‘Música Travolta’. En la actualidad no hay ‘Hora loca’ que no incluya la banda sonora de Grease, logrando que más de uno agite su cuerpo”.