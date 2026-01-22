Cinco años después de su silencio, el semillero del Carnaval de Barranquilla vuelve a latir. Y es que sin niños, no hay futuro para la fiesta. Así lo dejó claro el director de Carnaval de Barranquilla S.A.S., Juan José Jaramillo, al explicar por qué este espacio, largamente reclamado, vuelve a ocupar el Fin de semana de la Tradición.

“Hace cinco años se dejó de hacer. No sé por qué se tomó la decisión, no sé si fueron costos, pero por parte de este director y por parte del secretario de Cultura, Juan Carlos Ospino, tomamos la iniciativa inmediatamente de que esto no podía dejarse de hacer”.

La idea fue presentada al Distrito y fue bien recibida. “Inclusive el alcalde, cuando se lo expusimos el año pasado dijo: ‘no, trabajen en él’”. El resultado es que hoy vuelve a escena un espacio propio, digno, visible, para quienes apenas comienzan a escribir su historia carnavalera.

Una deuda con los más pequeños

Para Jaramillo, la ausencia del semillero, era una deuda emocional y cultural. “Era un reclamo de ellos y de los directores de los grupos, porque para los niños el único espacio que teníamos en el Carnaval era el desfile, pero finalmente que ellos se mostraran en un ambiente como lo es el fin de semana de la tradición era una deuda que teníamos con ellos, que son el gran semillero de esta fiesta”.

La apuesta es que no vuelva a desaparecer. “Lo más clave de este espacio es que debe consolidarse. Para nosotros, como Carnaval de Barranquilla, lo importante es invertir en ese capital humano, y son los niños, que finalmente son ellos los que hacen esta fiesta”, afirmó.

Por eso, insistió, darles el mismo escenario del fin de semana de la tradición “es darle un estatus”.

Agenda que arranca desde temprano

La Plaza de la Paz será, otra vez, el gran escenario. Desde este viernes, a partir de las diez de la mañana, los niños se tomarán el espacio, y repetirán el sábado. “El mismo viernes arrancamos con festividad de danzas especiales y danzas de relación desde las cinco de la tarde, aquí mismo, en la Plaza de la Paz”.

El sábado y el domingo se vivirá de lleno el fin de semana de la tradición, con una programación paralela que se extiende por distintos puntos de la ciudad. Habrá ‘Paco Paco en los parques’, encuentros de comedias y letanías, y escenarios alternos que mantienen viva la esencia popular del Carnaval.

“El domingo vamos a estar en el parque del centro comercial Villa Country con el encuentro de comedias y letanías en las conchas acústicas”.

Allí estarán padrinos del humor como Joselo de Colombia y Lucho Chamié, junto a otros reconocidos comediantes. “Cada uno de ellos hace parte de ser padrino de toda esta movida, a través de la lúdica y de la comedia que representa el Carnaval de Barranquilla”.

Danzas, comedias y patrimonio

La agenda es extensa y gratuita. “El barranquillero tiene que saber que el Carnaval de Barranquilla tiene una agenda pública como esta, totalmente abierta. Nuestras danzas, con su máximo esplendor, se presentan aquí, en la Plaza de la Paz”.

El sábado 24 habrá programación paralela en el parque Sagrado Corazón, con el Festival de Comedias desde las cinco de la tarde. Y el domingo, desde las diez de la mañana, la Plaza de la Paz acogerá la fiesta de danzas y cumbias.

Más de 443 grupos se presentarán durante el viernes, sábado y domingo, con acceso libre. “Una agenda nutrida, una agenda que no nos debemos perder”.

El mensaje final es una invitación abierta a volver a la plaza, acompañar a los niños, aplaudir a las danzas, reír con las comedias y empezar a gozar de esta fiesta 2026.