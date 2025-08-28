Este viernes 29 de agosto a las 6:30 p. m., el Centro Cultural La Cueva será escenario de una velada singular en la que la música, la imagen y la conversación se entrelazan.

Índigo, Jhonpray, Malandrews y Dj Corpas, de Systema Solar, una de las agrupaciones más influyentes y reconocidas de la escena musical colombiana, compartirán con el público la proyección de su cuatrilogía FUTURX PRIMITIVX 20|25.

Lejos de ser un concierto o solo un espacio audiovisual, el encuentro propone un espacio de cercanía entre la agrupación y sus seguidores residentes en la ciudad. En un diálogo moderado por la periodista y gestora cultural barranquillera Martha Herrera Hdez., los artistas compartirán historias, reflexiones y búsquedas creativas detrás de su huella musical que combina fiesta, conciencia social y memoria colectiva.

FUTURX PRIMITIVX 20|25 es una propuesta que conecta la tradición sonora del Caribe colombiano con una visión futurista, explorando la potencia de la música como territorio de resistencia, identidad y esperanza. La cuatrilogía se convierte, así, en una invitación a imaginar otros mundos posibles a través del arte.

El escenario elegido para este encuentro es La Cueva, espacio emblemático de la vida cultural de Barranquilla, que históricamente ha sido punto de encuentro para artistas, escritores, músicos y pensadores.

Con este evento, reafirma su papel como epicentro de experiencias artísticas que dialogan con el pasado, presente y futuro de la cultura en la ciudad.