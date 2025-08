La moda colombiana perdió a una de sus grandes pioneras. Marlene Henríquez Lux, considerada la primera top model del país, falleció este 3 de agosto en Bogotá, a los 79 años.

Fue una barranquillera que se abrió paso en un mundo donde ser modelo no era común, y mucho menos en pasarelas internacionales. Con su elegancia natural, marcó un precedente en una industria que apenas nacía.

En La Arenosa se dio a conocer por ser la primera maquilladora en hacer caracterización (técnica artística que transforma el rostro o cuerpo de una persona en un personaje diferente). Además, pudo modelar prendas de la diseñadora barranquillera Amalín de Hazbún y estar bajo el lente de Emilio Yidi.

Sin duda, fue una mujer que nació para romper esquemas. Alta, elegante y con un rostro que llamaba la atención desde lejos, empezó su carrera de modelaje en los años 60, cuando en Colombia apenas se hablaba de pasarelas.

Su talento no pasó desapercibido. Figuras de la televisión como Fernando González Pacheco y Gloria Valencia de Castaño la vieron y decidieron apoyarla. Gracias a ellos, Marlene se animó a salir del país. En 1971, con apenas una maleta y muchos sueños, viajó a Roma. Allí comenzó una carrera que la convirtió en pionera de la moda colombiana. Trabajó con casas de alta costura, fue parte de importantes campañas publicitarias y desfiló en ciudades de Europa donde el mundo de la moda ya estaba bien establecido.

Mientras en Colombia el modelaje apenas comenzaba, Marlene ya era reconocida en revistas especializadas y desfiles internacionales. Medía 1.80 metros, algo poco común en esa época, y tenía un estilo elegante y firme que la hacía inolvidable.

Archivo particular Marlene fue imagen de la antigua marca de Gaseosas Lux.

Cuando regresó al país, lanzó en Barranquilla una agencia de modelaje en la que alcanzó a hacer una publicidad con Gasesosas Lux, compañía en la que tenía un familiar, llegando a ser por un tiempo la imagen de la marca barranquillera.

“A mí ella me gustaba mucho. A veces las modelos no son tan bonitas, pero la forma en la que desfilan hace la diferencia y ella tenía una excelente pasarela. Me desfiló varios trajes de fantasía y de fiesta”, dijo a EL HERALDO la diseñadora Amalín de Hazbún.

Hermana de la actriz Judy Henríquez, tuvo uno de los momentos más recordados de su carrera en 1978, cuando fue la primera modelo colombiana en posar desnuda, con el rostro visible, en la portada de la revista Cromos.

Fue una imagen que generó mucha controversia, pero también representó modernidad para muchas mujeres del país que empezaban a abirr su mente.

Modelo excepcional

La noticia de su fallecimiento tomó por sorpresa al fotógrafo barranquillero Emilio Yidi, quien pudo retratarla a través de su lente en la década de los 80.

“Fuimos muy amigos, compartimos trabajo. Ella dictaba cursos, organizaba desfiles, pero lastimosamente ese proyecto no funcionó mucho, y después se regresó a Bogotá”.

La imagen que compartió en redes (una foto en blanco y negro), donde se ven juntos, sonrientes y jóvenes, es uno de los pocos registros que conserva. “Esa foto nos la tomamos en el estudio, en pleno proceso de formación de modelos. Es una Polaroid que encontré hace poco. En esa época hacíamos pruebas con Polaroid para medir el color, el exposímetro, era otro mundo”.

Archivo particular

Sobre Marlene, no dudó en afirmar que fue de las mejores modelos que ha nacido en Colombia.

“Tenía un físico diferente al de hoy: su cara era muy andrógina, muy fotogénica. y desfilaba para marcas como Gucci y Valentino en Europa, en los años 70 y 80. Era una modelo excepcional”.

Todo un glamour

“Ella vino a dictarnos cursos, a formar talentos. Buscaba modelos con potencial, tanto hombres como mujeres. Y buscaba a alguien que la asesorara con lo más complejo, y ahí aparecí yo”, dijo la experimentada maquilladora Magaly Vergara.

De esa alianza nacieron cosas grandes. Uno de los momentos más recordados fue cuando convirtieron a Marlene en una diva del cine clásico. “Aproveché que estaba en Barranquilla y le hice un maquillaje inspirado en una actriz de Hollywood. Creo que fue Marlene Dietrich. La fotografía la hizo Javier Diazgranados, y fue un éxito total”.