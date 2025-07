En el marco del quingentésimo aniversario de la fundación de Santa Marta, el prestigioso ‘Hay Festival’ llevó a cabo en el Teatro Santa Marta durante dos días (22 y 23 de julio) una serie de conversatorios excepcionales centrados en obras literarias que resaltan la historia, la ancestralidad y cultura de Colombia, pero sobre todo de la ciudad misma.

Es importante mencionar el Archivo General de Indias, que fue establecido en 1785 con el propósito de consolidar en un único lugar los documentos relacionados con las Indias que estaban dispersos en diferentes ciudades como Simancas, Madrid, Cádiz y Sevilla, ya que desde su fundación se han ido incorporando a este archivo los fondos de las principales instituciones relacionadas con las colonias, como el Consejo de Indias, la Casa de la Contratación, los consulados y las secretarías de Estado, convirtiéndolo en el principal repositorio documental para entender la administración española en el Nuevo Mundo.

¿Cuál fue la razón que tuvo el festival literario para incorporar a escritores y escritoras iberoamericanos en la elaboración de textos de ficción y no ficción inspirados en la investigación del Archivo de Indias? Pues este archivo contiene innumerables relatos que reflejan la complejidad de los periodos de la conquista, la colonización y el Virreinato.

Cortesía Hay Festival Conversatorio 'A propósito del Archivo de las Indias' en el 'Hay Festival'.

El alcalde de ‘La perla de America’, Carlos Pinedo, realizó el opening con unas palabras para el público presente. “Este año tan especial, en el que celebramos 500 años de historia, nos llena de orgullo recibir por primera vez el ‘Hay Festival’ en nuestra ciudad. Este acontecimiento no es únicamente cultural, sino que demuestra que Santa Marta avanza, proyecta y asume con confianza su papel en el diálogo global. Hoy lo hacemos desde una ciudad que defiende su identidad, que abraza su diversidad y que entiende que crecer no significa olvidar de dónde venimos”, expresó con orgullo el mandatario.

Conversatorio: sobre Simón Bolivar

Cortesía Hay Festival Conversatorio 'Sobre Simón Bolívar' en el 'Hay Festival'.

‘Sobre Simón Bolívar’ es un libro que fue escrito por la peruana Ana María Salgado. Desde las 10:00 a. m., la autora compartió relatos fascinantes y poco conocidos sobre la vida y obra de Simón Bolívar, desde su perspectiva como peruana, destacando su papel fundamental en la independencia de varios países sudamericanos. A través de una narrativa cautivadora, ella entrelazó anécdotas personales con datos históricos.

“Leí a Simón Bolívar, para mí era un proyecto, entonces mientras estaba creciendo en los Estados Unidos, me fijé que nadie conocía mucho de la historia o de la población de América Latina, lo que fue un choque completo para mí, porque nunca me preguntaban dónde había nacido y qué significaba ser peruana, hasta que mi compañera de educación en la universidad, cuando me preguntó de dónde era yo, le dije que de Perú. Pero realmente no tenía idea de la historia, por eso busqué como si fuera un juego, me pregunté cuál es el personaje que más representa la historia, y así fue como empecé a escribir sobre Bolívar”, anotó.

Ana María estuvo investigando sobre la vida de Simón Bolivar durante seis años en Perú, en Colombia, en Venezuela y en los Estados Unidos, así que tiene colecciones enormes sobre el libertador. Contó que en la biblioteca del Congreso tienen 2.500 libros sobre Bolívar, por lo que se sintió cómoda con todos los elementos que necesitaba para su obra.

La complejidad de nuestra historia, el momento de la conquista

Gunna Chaparro, Carl Langebaek y Weildler Guerra conversaron con Margarita Serje a partir de preguntas, para explorar las complejidades de la conquista de América desde una mirada antropológica. Chaparro es una defensora ambiental arhuaca, abogada en formación, referente socioambiental en asuntos de representación y consultora social que en 2023 participó en las conversaciones de la COP28.

Por otro lado, en el libro ‘Conquistadores e indios’, Langebaek propone desmontar los mitos más arraigados del relato hegemónico sobre la conquista. En sus trabajos etnohistóricos y académicos, Guerra, miembro del pueblo wayuu, analizó cómo los procesos históricos de la conquista siguen teniendo repercusión en la actualidad, enfocándose especialmente en el Caribe colombiano.

“Tenemos una idea tan estructurada sobre la conquista que no nos deja mirar más allá y cuestionarnos realmente sobre todos los procesos por los que hemos pasado. Entonces el objetivo de esta conversación que vamos a tener es principalmente poner en cuestión esa idea de la conquista. De mi parte, podría decir según la historia con la que crecí que son más de 500 años de existencia de la Sierra Nevada, ese choque de pensamiento ha marcado faltas y se ve dentro del rostro de la Sierra. Uno ha sido el desplazamiento, pues porque antes nuestros primeros ancestros tenían contacto con el mar”, expresó Gunna.

La abogada resaltó que a través del Tayrona y la conexión con el mar fue la forma como el pueblo arhuaco se desplazó, pero que se haya desplazado no quiere decir que dejó de ser arhuaco, así como también los otros pueblos, los pueblos hermanos, como coyo, huiva y cancuamo.

Por su parte, Langebaek mencionó que su libro fue el resultado de dictar una clase sobre la conquista durante muchos años, de manera completamente accidental, afirmando que lo que aprende en realidad es muy peligroso, puesto que las narrativas simplifican la historia en lugar de volverla más enredada.

“Yo creo que nos faltaría volver las cosas más enredadas, y esto no quiere decir que no se entiendan, quiere decir que en realidad la historia no responde a narrativas sencillas, simplificadas, unánimes, sino que siempre se pueden ver desde diferentes perspectivas, son siempre materia de conversación, nunca vamos a resolver los asuntos del todo. Y un poco a lo que tuve como propósito, que no soy de ninguna manera el primero en hacerlo, es tratar de entender la conquista desde el punto de vista de los indígenas que fueron víctimas de la conquista, desde los conquistadores que fueron victimarios, pero también desde los conquistadores que no fueron victimarios, es decir, el español de a pie, que ni siquiera participaba en las elecciones de la conquista, sino que migraba con la esperanza de una vida mejor”.

A su discurso sumó que el pasado es una excusa, porque de alguna manera, pensando siempre en los temas que nos rodean hoy, las identidades no son fijas ni fluidas o absolutas, la incapacidad de leer los matices de las cosas, los grises de las cosas, está empezando a tomar ventaja y a hacer mucho daño.

“Lo que está pasando en Gaza es eso, lo que está pasando con la invasión a Ucrania es eso. Ellos no son ucranianos en realidad, y lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en tantas partes, con tanta locura, con esos discursos absolutos, la verdad es que hay que prestarle atención a los grises, en las antigüedades, en los mestizajes, empezar desde los bordes, en ver las cosas oyendo varias voces, entendiéndolas y dejar de pensar en esta idea de construir una historia totalizante”.

Historias entrelazadas

Guillermo Arriaga es un novelista mexicano que domina como pocos la polifonía, que se refiere a una textura musical en la que dos o más líneas melódicas independientes se entrelazan y suenan simultáneamente, es el autor de ‘21 gramos’, ’El salvaje’ y ‘Babel’. Estas se identifican por su narrativa que se construye desde las historias entrelazadas, que revelan la identidad humana.

Escritor mexicano Guillermo Arriaga en el 'Hay Festival'.

En ‘El Hombre’, su más reciente novela, vuelve a desplegar su estilo con seis voces, en distintas épocas, que giran en torno a Henry Lloyd. Y sí, la brutalidad o violencia humana, el otro componente 100 % Arriaga, también está presente en cada una de sus páginas.

“¿Qué es lo que sucede? Es que hay una línea muy grave que nos puede hacer fijarnos hacia la violencia como normalidad. Ahora, cualquiera que conozca la naturaleza sabe que la violencia es parte permanente de la misma. Si uno observa la naturaleza durante diez horas, verá varias muertes. El coyote que mata a un conejo, el halcón que mata a una paloma, el cardenal que mata a un escarabajo, la raza que mata a un pez. Está constantemente ese ciclo de muerte, vida, muerte, vida, muerte, y obviamente los seres humanos no se escapan nunca de la naturaleza, explicó el escritor.

Contó que Alberto Escobar lo llevó a recorrer Santa Marta contándole la historia de la ciudad. Añadió que “hay países que han sido infinitamente más raros que otros. Nadie habla de México, la cantidad de gente que mataron los mexicanos es impresionante, en África los que mataron a los americanos en la guerra con México, la guerra contra las tribus originarias. La barbarie siempre ha sido parte del concepto de civilización, desafortunadamente. Ahora no hay que olvidar que todo país tiene un punto de izquierda”.

Finalmente, se realizó el lanzamiento de la obra ‘América Latina y el Caribe’, en el conversatorio ‘Reescribir América antes de que nos escriban otros’, en el que participó el cantautor samario Carlos Vives.