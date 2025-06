El folclor vallenato siguió exaltando a los nuevos monarcas de la música de acordeón. En la noche del sábado, en la mítica plaza Alfonso López de Valledupar se realizaron dos actos trascendentales en esta misión como lo fueron la exaltación a Reyes Vallenatos Vitalicios, y la premiación a los ganadores del 58° Festival de la Leyenda Vallenata.

En la ceremonia se le dio distinción a cinco acordeoneros, y de igual manera se cerró el ciclo del certamen festivalero en homenaje a Omar Geles.

La categoría Acordeonero Profesional, regaló al público una competencia inolvidable, marcada por el sentimiento, la técnica y el talento que solo los grandes pueden transmitir.

Iván Zuleta Barros de Urumita, La Guajira con el inconfundible sello de su dinastía Zuleta, con serenidad y mucha inteligencia, logró coronarse como el Rey Vallenato de esta versión del Festival de la Leyenda Vallenata.

También estuvieron presentes Jairo Andrés de la Ossa Otero de Barrancabermeja y Camilo Andrés Molina Luna de Montería.

Otro de los momentos importantes de la noche fue en la categoría Canción Vallenata Inédita, en la que las letras y melodías originales recordaron que el folclor sigue escribiéndose con alma, verso y acordeón, siendo reconocido el barranquillero Michael Alexander García Riascos con el paseo Vallenato y Carnaval, una fusión poderosa que celebra a dos de las fiestas más grandes de la Costa Caribe.

En el apartado femenino Heinis Julieth Gulfo Palma, logró convertirse en la Reina Mayor del Acordeón por su magistral interpretación y así fue reconocida en la plaza, mientras que María José Arias Pérez, desde Fusagasugá, Cundinamarca, quien luego de la premiación como Reina Menor, realizó una presentación impecable.

“Hoy celebro un logro no solo mío,si no también de mis tutores,familia,amigos y personas que confiaron en mi talento en este proceso ,me demuestra que los sueños son posibles de cumplir con dedicación”, dijo la acordeonera.

Un sentido homenaje

La exaltación como Reyes Vallenatos Vitalicios serán para los acordeoneros Ovidio Granados Melo, Israel Romero Ospino, Emilio Oviedo Corrales y los fallecidos Florentino Montero Jiménez y Miguel Ahumada Maya.

El presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata Rodolfo Molina Araújo, al respecto indicó. “Con la junta directiva exaltamos como Reyes Vallenatos Vitalicios, a excelentes acordeoneros cuyos aportes fueron vitales para darle la mayor trascendencia al folclor vallenato. Hace 25 años se hicieron los primeros reconocimientos que fueron la base para continuar con esta merecida exaltación”.