Con su autenticidad, talento, valores y un increíble apoyo hacia el género femenino, el barranquillero Alberto Mario Rincón se ha convertido en uno de los mayores líderes empresariales de Colombia.

Rincón es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, con especialización en Gerencia de Mercadeo de la Universidad de los Andes, hizo parte de los programas académicos Strategic Thinking for Competitive Advantage del Wharton School of Management en Filadelfia, el CEO’s Management Program del Kellogg School of Management en Chicago y el Strategic Retail Management del BabsonCollege de Boston, por mencionar algunos.

Actualmente es el presidente de L’Oréal Colombia y el segundo colombiano en ocupar este cargo en la filial de la compañía en el país.

EL HERALDO estuvo presente en ‘Perrenque Creativo’, un evento en Barranquilla enfocado en reunir a más de 50 profesionales para discutir, socializar y actualizarse sobre las últimas tendencias que mueven la industria creativa, donde el ingeniero contó cuáles han sido las claves de su éxito y cuál es su percepción sobre el talento de la Costa, pero sobre todo de Barranquilla.

Orlando Amador

“El costeño no es flojo”

Con esa bacanería que lo identifica, Alberto comenzó a contar una de sus anécdotas más significativas en la historia de su experiencia laboral. En el espacio decía que a los costeños normalmente les toca esforzarse un poco más en el ámbito laboral, debido a que en la capital se tiene la percepción de que los costeños no son tan eficientes con sus deberes en una empresa.

“No ha sido fácil llegar hasta aquí. Yo comencé trabajando en un banco, y cuando pasé la entrevista, la de Recursos Humanos me dice: bueno, ya pasaste, pero tienes que demostrar que tú no eres tan flojo como todos los costeños”, contó entre risas.

De inmediato agregó una opinión acerca de su ciudad natal, refiriéndose exactamente al crecimiento y expansión que ha habido en ella a lo largo de los años en muchos aspectos. Es que para nadie es un secreto que en la Puerta de Oro de Colombia lo que hay es talento. Para el ingeniero, esta es una ciudad que le pone el pie a muchas urbes en Latinoamérica, por su capacidad de evolucionar a pasos agigantados.

“La ciudad de Barranquilla sin lugar a dudas hoy le pone la pata a cualquier ciudad de las que hay en Colombia, y cuidado en Latinoamérica. Prueba de ello es lo que hicieron con el Malecón, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, etc. Y ni hablemos de la importancia que se le ha dado al río Magdalena, yo soy de la generación que le dio la espalda a esto, porque siempre los planes eran ir a Puerto Colombia”, expresó.

La autenticidad es clave

“Yo creo que la autenticidad no se puede negociar”. Rincón detalló que este también es uno de los puntos a tener en cuenta en cualquier aspecto de la vida, ya que la autenticidad sería el gancho perfecto para atraer aquellas cosas que se quieren obtener.

“Ustedes no me lo van a creer, pero yo en mi oficina tengo una hamaca y todos los días al medio día me echo mi siesta. Esto lo relaciono con la capacidad de liderazgo que tenemos nosotros los costeños; es muy respetada en todos lados, porque nosotros tenemos la idoneidad de humanizar las cosas. La semana pasada estaba en París discutiendo el tema de la inteligencia artificial, que evidentemente cambiará los ambientes de trabajo, pero ese espacio que tú le dedicas a la gente con la que trabajas para seguir formando su potencial no tiene precio. Yo llevo 32 años de trabajo, humanizar es lo que he hecho hasta hoy”, explicó.

Es estratégico y justo

Una década es el tiempo que lleva Alberto trabajando para L’Oreal Group. Durante este periodo Rincón se ha encargado de darle un significado más profundo a la palabra belleza, entendiendo y tomando en cuenta que el consumidor ha venido evolucionando de manera significativa con los años, y la victoria ha sido precisamente la empatía, la humanización y la autenticidad que él ha colocado en el concepto de la marca.

“Hace 6 años cambiamos a «Belleza para cada uno», porque sí hay un concepto que es personal, queremos que cada uno se siente bien como quiere sentirse bien. L’Oreal promueve productos y servicios personalizados que satisfacen las necesidades individuales de cada consumidor”, anotó.

Además de este concepto tan poderoso, el ingeniero industrial se ha encargado de que la organización cuente con diversidad en estratos sociales, para él es importante que siempre haya una oportunidad para todos.

“La diversidad tiene que ver no solamente con temas de género, que es lo primero que se nos viene a la mente, también hablamos de diversidad social y étnica. Por ejemplo, nosotros tenemos en L’Oréal Centroamérica cerca de 100 estudiantes en prácticas, y yo personalmente me he preocupado porque por lo menos el 25 % vengan de universidades públicas, porque no puede ser que solamente vengan de instituciones privadas”, dijo.