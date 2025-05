Desde tempranas horas los artesanos de la primera edición de la Feria AMA, se alistaron para atender a los asistentes que han disfrutado de una variedad de bellas piezas para el hogar y el clóset, además de encuentros que resaltan la riqueza cultural y la creatividad de la Región Caribe y todo el país.

El lujo en cada producto que se ha expuesto en el Centro de Convenciones Puerta de Oro, no deja de sorprender a quienes les encantan los productos hechos a mano. Los stands de Córdoba, ‘Santa Marta 500 años‘, México con el estado de Oaxaca y ‘Mis tres amores’ con sus mermeladas, son de los más visitados en el evento.

EL HERALDO dialogó con la Primera gestora social de Córdoba, quién explicó como se ha logrado impulsar la artesanía de su departamento, Valeria Vega; con María Patricia Salcedo, creadora de las mermeladas ‘Tres Amores’ y Miriam Anjuli, representante de México en la feria.

Lea: RCN estaría preparando reality para elegir a la nueva Miss Universo Colombia, según reveló Jorge Barón

Córdoba resalta en AMA

Otra parada destacada en la feria se realiza con la primera gestora social del departamento de Córdoba, Valeria Vega, quien resaltó el valor de los artesanos del departamento y su papel en el desarrollo económico y cultural.

“La importancia de estar aquí, es sobre todo esa visibilidad para lograr negocios internacionales. Tenemos muchos compradores extranjeros y la idea es que nuestros artesanos crezcan, por supuesto con los pedidos que les hacen, y a nivel internacional son mayores. Ya hicimos una venta a Panamá al por mayor, eso es lo que queremos, que nuestras artesanías estén en el mundo”, dijo a esta casa editorial.

La gestora social también mencionó los programas y proyectos que están en marcha para fortalecer las habilidades de los artesanos, facilitarles mercados y promover sus productos, teniendo en cuenta que Córdoba es uno de los departamentos que tiene manos mágicas para elaborar piezas para el hogar.

Vea: ¿Por qué salen arrugas en los dedos por el agua? Científicos buscaron su respuesta y es sorprendente el resultado

“Todos nuestros artesanos han desarrollado esas cinco técnicas, caña flecha que no podía quedar por fuera; es una de nuestras técnicas más insignias del departamento por aquello del sombrero vueltiao que se convirtió en símbolo de nuestro país. Palma de seje que está muy bien constituida, tiene mucho potencial y es muy bien recibida, eso lo trabajan en Ayapel. Tenemos cepa de plátano que lo trabajan en Rabolargo, Cereté, que también es muy lindo y tiene una técnica de mucho acabado”.

Josefina Villarreal

Tradiciones de Oaxaca

México es el país invitado de honor. En esta primera edición de AMA, llegó desde Oaxaca, México, la artesana Miriam Anjuly.

Para ella es un honor poder estar presente en el evento mostrado lo que se hace en el estado al cual pertenece.

“Oaxaca tiene ocho regiones, estas se distinguen por su gastronomía, cultura, biodiversidad y cada región tiene sus propias artesanías. Aquí traemos una muestra representativa de cada región desde textiles hechos en telar de chicote, tenemos también tapetes de lana tejidos con tintes naturales, igual tenemos algunos juguetes de lana, como también los móviles del techo, cerámica de barro negro, barro rojo y alebrijes.

Sabía que: Científicos encuentran hielo de agua cristalino alrededor de un sistema solar similar al nuestro

Josefina Villarreal

Dulces amores

‘Tres Amores’ es una creación de María Patricia Salcedo. Ella contó que su emprendimiento nació de su pasión por las recetas tradicionales de su infancia y su interés por presentar productos que sean tanto deliciosos como visualmente elegantes.

“Realmente yo he estado haciendo mermeladas desde que estaba muy chiquitica, porque mi abuela me enseñó a hacerlas. Ella me enseñó a hacer las de fresa, de uva y naranja, pero yo quise cambiarlas un poquito, no la técnica, sino los sabores, incluir sabores más tropicales y le incluí uchuva y corozo que es la nueva, mango con picante y sabores más atrevidos”, anotó Salcedo.

El nombre de su marca es la representación de sus dos hijos y su esposo. Dijo con propiedad: “son mis tres amores”.

María está completamente segura de que todas las personas tienen mínimo tres amores en la vida, y su marca llama al corazón, al amor, a la tradición y a hacer las cosas con las manos, con los mejores ingredientes y de forma pausada.

“Saber escoger las frutas es lo más importante al momento de hacer una buena mermelada, aparte del amor que se le pone a la tarea. Yo siempre quise que mi producto se viera muy elegante, no solo el envase, sino la mermelada en sí, los colores son únicos y las texturas ni se diga”. Contó.

La feria continúa este sábado, con más actividades y sorpresas. Sin duda, AMA se consolida como un espacio para aprender, compartir y celebrar lo mejor de nuestras tradiciones y talentos.

Aún está a tiempo para ver los mejores artículos personales y para el hogar hechos a mano.