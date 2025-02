El día era tranquilo y soleado en el barrio Rebolo, todo estaba listo para conocer una gran historia de vida y de Carnaval. La presencia de un equipo periodístico de EL HERALDO causó catarsis en un hombre al notarnos en la casa de Freddy Cervantes, Rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2019. Su pecho se hinchó de orgullo cuando supo que una de sus bendiciones más preciadas era el causante de tal encuentro.

La conversación aún no había iniciado y ya brotaban lágrimas de los ojos de este padre que estaba dispuesto a contar la historia suya y de su hijo, ni siquiera la fresca brisa de febrero en Barranquilla y el ambiente carnavalero que se siente en la ciudad lograban consolar a Larzon Noguera.

Lo único que le devuelve cada día el aliento y la esperanza de seguir avanzando es la valentía y el coraje que habitan en el ser de su último retoño a quién llamó por su nombre, Larzon Santiago Noguera, un joven que nació para ser una estrella y destacar entre la sociedad.

Todos lo llaman por su segundo nombre, para no confundirlo con su progenitor. Mientras su padre lo observaba, Santiago contaba sin tapujo alguno que nació con pie equino varo, una malformación que se identifica cuando el pie de un bebé está torcido o parece que está al revés. Esto le creó complicaciones físicas mientras Santiago crecía, por lo que los médicos que le hacían seguimiento decidieron que había que amputarle la pierna derecha.

A simple vista quien lo observa no se da cuenta de que le hace falta una parte de su pierna, de hecho su caminar lo hace con mucha naturalidad, aunque a veces se apoya en un bastón que siempre lo acompaña.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA Santiago como lo llaman sus seres queridos utiliza una prótesis que le permite valerse por sí mismo y en época carnavalera participar de las distintas actividades.

¿Qué si esto ha sido un impedimento para que Noguera participe en el Carnaval de Barranquilla, juegue fútbol o realice cualquier actividad en su vida? La respuesta es clara, el chico corista de las ‘Ánimas Blancas de Rebolo’ tiene la fiel convicción de que esta es una fiesta tan diversa, que se puede disfrutar de diferentes maneras, y esto se lo ha enseñado su padrino Freddy, director de este grupo de letanías.

Y aunque solo ha cumplido 16 años, ya tiene claro cuáles son sus objetivos en la vida. Su familia ha sido su fortaleza, pero también quienes lo rodean en el colegio donde estudia, y los vecinos de su cuadra, entre los que ha despertado gran admiración.

El poder de la aceptación

Desde que Santiago nació su vida fue complicada, le tocó experimentar la crudeza de los niños en el colegio, pero también ha tenido la fortuna de encontrarse en su camino a personas que le han dado una esperanza para no ponerse límite alguno.

“Al principio mi vida fue un poco compleja, pero siempre de pequeño intenté adaptarme a mi situación y gracias a Dios lo he podido conseguir. Muchas personas siempre que me veían jugando fútbol en la calle se impresionaban. Siempre me decían cosas bonitas. A veces me daban sensaciones malas cuando los niños me miraban extrañados en la calle, pero mi familia nunca me hizo sentir menos”, anotó.

Uno de esos ángeles, es Freddy Cervantes, Rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2019, a quien considera otro padre. Este cancamán de la oralidad fue quien integró a Santiago a las carnestolendas desde pequeño.

“Mi tío es una persona importante en mi vida. Desde que tengo uso de razón, lo he visto como una figura paterna, y siento que siempre puedo contar con él. Freddy que también es mi padrino, fue quien me incluyó en el mundo del Carnaval y hago parte de su grupo de letanías como corista desde que aprendí a leer”.

Aunque la época donde más resaltan las letanías es en las fechas oficiales de Carnaval, este adolescente cuenta que durante todo el año hacen parte de distintos eventos. Participan en los concursos de letanías que se llevan a cabo en la Casa del Carnaval, el desfile del Rey Momo o en Rebolo.

“A mí me gusta el Carnaval, mi discapacidad no es ningún impedimento para que yo pueda gozarlo como cualquier persona. Y quiero decirles a todos los jóvenes que tienen alguna discapacidad, que hagan parte de la cultura de nuestra hermosa Barranquilla, esto no debe ser un impedimento para progresar en nuestras vidas. Además, el Carnaval puede vivirse de muchas formas: sentado, de pie, escuchando (para los que están ciego) o viendo para los que están sordos, porque lo que nos identifica como costeños, es precisamente esto, nuestra fiesta”.

Derecho a carnavalear

Aunque los padres de Santiago siempre se han preocupado por él y por su bienestar, para ellos también es importante hacer feliz a su hijo, es por esta razón que ambos le concedieron el permiso para poder participar en el Carnaval de Barranquilla, pero sobre todo de asistir a un desfile que podría ser complicado para el corista, el desfile del Rey Momo. Lo difícil radica en que debía hacer el extenso recorrido a pie, debido a que el material con el que está hecha la prótesis (carbono) y las altas temperaturas de la capital atlanticense, hacen más retador cualquier recorrido.

Sin embargo, nada de esto fue complicado para él y en el Carnaval del 2024, Noguera leía por toda la calle 17 las siguientes letanías: “Le voy a tirar a la pista, aunque todos saben la plena, en la calle de los electricistas hay fritos con rata rellena, y la rata protagonista no son de esas congresistas”, leyó con total entusiasmo.

Siempre es la sensación

“A él le decían el discapacitado bailarín cuando era niño, porque bailaba con su pie equino”, rememoró el señor Larzon. Su hijo es famoso en Rebolo, no solo por esta descripción, sino también porque se ha destacado en el fútbol, deporte en el que se desenvuelve de una manera increíble. También hace lo propio en la cocina y por supuesto en el coro de letanías de Freddy; pero su esencia como ser humano es lo que lo hace más grandioso.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA Por más duro que parezcan sus días, Santiago siempre camina hacia adelante.

“Santiago es todo para la mamá, para sus hermanos y para mí. Él es una persona ejemplar, y no lo digo porque sea mi hijo, pero desde niño la ha guerreado solo, y nosotros también lo hemos dejado ser libre, nunca le hemos puesto alguna limitación porque le hemos enseñado que él no tiene ninguna discapacidad”, contó su padre.

Pensando en su bienestar, su familia tomó la decisión de acceder a las recomendaciones médicas y amputarle la pierna para recibir una prótesis que le ayudara a llevar una vida más cómoda, y al expresar esto la voz de Noguera se quebró. Su hijo lo consoló llevando la mano a la espalda, para hacerle sentir que estaba orgulloso de lo que hasta ahora su figura paterna le había dado.

“Lo que más me duele a mí es que no hay recursos para brindarle más de lo que le he dado. Sin embargo, todos los días él me da una lección de vida, porque tiene una fortaleza especial que me enseña a no limitarme. Yo siempre digo: ‘Mi hijo vive con una alegría auténtica y eso que le falta su pierna, ahora yo que estoy completo y a veces quiero tirar la toalla’”.

Por un momento el silencio se apropió del espacio, Larzon sintió la libertad de dejar salir sus sentimientos que estaban a flor de piel. Aún con la sensación de querer llorar continuó diciendo: “En mi trabajo no me va mal, pero me gustaría darle a él mucho más para que él pueda hacer lo que quiera. Nos ha dicho que le gustaría estudiar Contaduría Pública, pero su verdadera vocación es la cocina, y nosotros lo vemos un poco complicado, porque hay que estar en constante movimiento y él puede resbalarse en cualquier momento”.

Pese a que cualquier persona pueda pensar que en algún momento podría irse al piso, Santiago por su parte mira siempre hacía el cielo y toma fuerzas para vivir nuevamente este Carnaval 2025, y de esta manera, grabar un nuevo capítulo en la fiesta grande de Colombia junto a su padrino Freddy y toda su familia.