Hígado graso en niños: una enfermedad que va en aumento

La nutrición de un niño, debe ser cuidadosamente planificada para prevenir el desarrollo de hígado graso. Es importante seguir una dieta saludable y equilibrada, que aporte los nutrientes necesarios que ayuden al crecimiento del menor. La nutricionista Lina Noriega, explicó cómo debe alimentarse un niño para prevenir el hígado graso y dio algunas recomendaciones de cómo los padres deben implementar estrategias para que los pequeños tengan una dieta amplia.

“Como nutricionista, siempre me tomo el trabajo de hablar con los padres, porque la alimentación de un niño siempre va a depender de ellos. Se comete el error de darles a los chicos, comidas y bebidas que creemos los alimentan, pero realmente afectan su salud. Se piensa que como los niños están creciendo y necesitan energía, pueden comer de la forma que sea, y no hay una educación nutricional para prevenir este tipo de enfermedades. Los carbohidratos y azúcares altamente consumidos en un niño, con el tiempo se van convirtiendo en grasas que se acumulan en el hígado. Es importante aclarar, que el hígado graso no se da por consumir grasa, sino por consumir muchas harinas y azúcar”.

Noriega sostuvo también que se deben crear estrategias para que las verduras y frutas sean más atractivas para los niños. “Hacer presentaciones creativas cómo cortar las frutas y verduras en forma divertida, involucrar a los niños en la preparación de los alimentos, hacer batidos con las verduras, acompañar las verduras con salsas saludables, para que ellos sientan gustos”.