Beneficios del romero para el cerebro, según experta nutricional de Harvard

A sus reconocimientos se le suma ser autora de un libro bestseller en Estados Unidos que se titula This Is Your Brain on Food (Este es tu cerebro en la comida, en español).

En su libro, muestra ciencia de vanguardia explicando las maneras en las que los alimentos contribuyen en nuestra salud mental y cómo una dieta puede tratar y prevenir un amplio abanico de problemas sicológicos y cognitivos, desde el TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad) a la ansiedad, depresión, TOC (trastorno obsesivo compulsivo) y otros.