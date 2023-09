La vida de Jill Price, la mujer con supermemoria: ¿cómo obtuvo esa capacidad?

En diálogo con ‘Science Girl’, una cuenta de ‘X’ dedicada a compartir este tipo de historias, Price reveló que “no siempre contó con esta capacidad, sino que la misma surgió cuando se mudó a una nueva casa”.

Jill price is called “the woman who can’t forget”



born on December 30, 1965, in Southern California, she is known for her extraordinary memory condition called hyperthymesia.



This condition enables her to recall vivid details from every day of her life. neuroscientist… pic.twitter.com/3P6OwmheZl