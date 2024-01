Uno por uno: Mele, el mejor; Olivera, destacado

Junior no pudo ante Millonarios y perdió 2-0 en el estadio El Campín este miércoles, perdiendo así, el título de la Superliga con un 2-1 en el global. No hubo muchos puntos altos, solo Santiago Mele, Emanuel Olivera y Gabriel Fuentes tuvieron buenas actuaciones.

Santiago Mele (6). De lo poco rescatable del juego. Siempre estuvo atento a cerrar en los centros. En los dos goles no pudo hacer nada.

Wálmer Pacheco (4). Flojo partido. No sé sabe si se lesionó o no, pero su rendimiento no fue el esperado y el de los últimos encuentros.

Emanuel Olivera (7). El mejor del equipo. Muy seguro en el partido, atento en los cierres y no se complicó. Sumó otro correcto compromiso.

Jermein Peña (5). Partido muy discreto tirando a malo. En el primer tiempo, sobre todo, se vio muy impreciso y perdiendo varios duelos.

Gabriel Fuentes (6). Sin tener su mejor encuentro, respondió y cumplió de buena forma. Estuvo atento por su lado y casi siempre salió en ataque.

Didier Moreno (4). Si bien los tres volantes se vieron flojos, él fue el más discreto. Erró casi todos los pases que dio. Muy mal partido.

Hómer Martínez (4). Otro de un juego discreto. En los dos goles estuvo involucrado. Errático en varios momentos. En ataque no aportó.

Víctor Cantillo (4). Muy perdido. En el primer gol se equivocó en salida y le dejó el balón servido a Millonarios. Tuvo un partido muy discreto.

José Enamorado (4). Otro punto flojo del equipo. Se tuvo que haber ido expulsado en el primer tiempo. No pesó mientras estuvo en el campo.

Marco Pérez (4). Tuvo su oportunidad y no se vio bien. No pudo participar mucho en el juego ni aportar para mantener el balón en ataque.

Yimmi Chará (4). Discreto compromiso. Decidió mal en varias oportunidades. Tuvo el empate en sus pies y erró la oportunidad ante Montero.

Edwin Herrera (4). No ingresó bien al encuentro, pero con el pasar de los minutos se vio un poco mejor. De todos modos, flojo encuentro.

Vladimir Hernández (4). No se entendió la razón por la que fue uno de los primeros cambios. No se ganó nada con su ingreso al campo de juego.

Carlos Bacca (6). No pudo tener ninguna ocasión clara para anotar, pero le puso un gran pase a Chará para el empate. Sigue en buen nivel.

Déiber Caicedo (S.C.). Su ingreso se dio muy tarde al campo. En pocos minutos no pudo marcar la diferencia y tampoco lo buscaron mucho.

Luis González (S.C.). El entrenador se demoró en ingresarlo al campo. Ya cuando estaba en el partido no pudo hacer mucho en pocos minutos.