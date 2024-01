“Fuimos un equipo sin profundidad, que no generó ningún peligro”: Cantillo

Víctor Cantillo se mostró autocrítico tras la derrota ante Millonarios en la final de la Superliga. El mediocampista magdalenense fue duro al momento de hacer el balance del juego, señalando ellos grandes errores que cometieron los rojiblancos en El Campín.

“Fuimos un equipo sin profundidad, no le generamos ningún peligro a Millonarios. Cuando tuvimos la oportunidad de contragolpear, no lo hicimos bien. Nos faltó atacar más, creo que se podía. En mi opinión, ellos ganan bien”, manifestó el jugador en la zona mixta del máximo escenario de los bogotanos.

Cantillo habló de la línea de tres en el medio, inédita este semestre. El jugador cree que funcionó en la primera parte, donde el cuadro barranquillero “no sufrió el partido”.

“No habíamos hecho tres en el medio este semestre, fue una decisión del profe y está bien. Creo que el equipo en el primer tiempo, gracias a ese esquema, no sufrió el partido, pero como digo, no fuimos profundos y no le generamos mucho peligro a Millonarios”, dijo.

El magdalenense reconoce su culpabilidad en el tanto con el que Millonarios igualó parcialmente la serie, dejando en el aire el no cobro de una falta por parte del árbitro Wilmar Roldán.

“En el primer gol yo pierdo la pelota. Después no sé qué pasó, para mí era falta, pero sabemos que Roldán no acostumbra a pitar ese tipo de acciones. El equipo hace un buen primer tiempo y en el segundo ellos encontraron los espacios, también con ayuda nuestra”, expresó.

Cantillo siguió por la misma línea crítica, dejando entrever que fue el propio Junior el que se hizo daño en la final de la Superliga gracias a los errores que cometió en una segunda parte para el olvido.

“En las finales no se dan ventajas y nosotros las dimos. Ahora toca corregir. Sabemos los errores que cometimos tanto individual como colectivamente y no toca otra cosa que seguir trabajando”, concluyó.