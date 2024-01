“No hay tiempo para llorar la derrota”: Didier Moreno

Para Didier Moreno el haber partido un título comenzando al año es algo muy negativo. Sin embargo, tampoco cree que hay que quedarse lamentándose mucho tiempo por haber perdido contra Millonarios este miércoles en el estadio El Campín.

“Primero felicito a Millonarios por el gran partido que hicieron y conseguir el título. Físicamente miraremos mañana cómo estamos, ahora estamos un poco golpeados por el resultado, queríamos ganar, queríamos seguir colocando a Junior en los lugares donde se merece, pero no hemos podido. Hay que mirar el video, el partido, corregir errores. Físicamente hay que recuperarnos, porque no hay tiempo para trabajar, es jugar, descansar y volver a jugar. Tenemos un buen cuerpo médico y de preparadores físicos que sabrán manejar las cargas y tenernos listos para el siguiente partido”, analizó el futbolista en la rueda de prensa.

“No hay tiempo para llorar la derrota. Hay que darle vuelta a la página. Nos duele, porque es un título, la institución la quería y nosotros la anhelábamos. Eran los dos mejores equipos del año pasado, hay que darle mérito también a Millonarios”, complementó.

El volante también habló del módulo que utilizó el conjunto rojiblanco con tres volantes de primera línea, algo inédito en este semestre.

“En cuanto al posicionamiento me sentí bien, no es ajeno, lo he hecho varias veces con el profe. Se hizo lo que mejor se pudo. Lastimosamente no alcanzó para ganar y llevarnos el título. Hay que seguir trabajando y pensar ya en lo que viene”, analizó.

Por último, y siguiendo ese mismo tema, Didier Moreno expresó que no cree que la responsabilidad de la derrota caiga en los volantes, sino en todo el equipo.

“Hay que seguir ajustando movimientos. Pero decir que el no ganar el partido estuvo en los tres volantes no sabría, porque somos un equipos, somos once y el error recae en todos”, concluyó.