“Los goles fueron por perdidas nuestras y Millonarios fue efectivo”: Reyes

Arturo Reyes fue crítico luego de la derrota 2-0 de Junior ante Millonarios este miércoles, en el estadio El Campín, por el juego de vuelta de la Superliga, resultado que hizo que los capitalinos se alzaran con el título del torneo.

“Lo primero que quiero decir es que quiero felicitar a Millonarios, a su entrenador y sus jugadores por el título de la Superliga. Si hablamos de los dos juegos, el partido que hicimos en Barranquilla fue superior al que hicimos acá. Tuvimos unas oportunidades de local que nos hubiesen ayudado a mantener el resultado. En Bogotá intentamos por momentos mantener el balón, defendernos en poco tiempo, pero no fue fácil. Millonarios hizo un buen trabajo y nosotros tuvimos equivocaciones en el inicio del juego y ellos fueron efectivos a la hora de marcar los goles”, apuntó en rueda de prensa.

“Yo veo que el equipo en el primer tiempo no tuvo muchas afugias defensivas, pero Millonarios tuvo más el balón. En el primer tiempo, después de que casi toda la defensa con tarjeta amarilla, había que tratar de buscar hombres frescos y libres de tarjetas. No pudimos mantener el resultado porque Millonarios hizo un buen trabajo de presión. Los dos balones son perdidas nuestras y, desafortunadamente, Millonarios fue efectivo”, complementó.

El orientador samario explicó que, dentro de sus papeles, intentaban hacer un partido largo y que no sacó a Yimmi Chará antes en el juego porque lo “veía bien”.

“Nosotros, dentro de la planificación, estaba hacer un partido largo. Con el resultado 1-0 todavía veíamos que en alguna contra podíamos hacer daño. Tuvimos una posibilidad muy clara con Yimmi. En el segundo gol intentamos desarmar el tres, buscar un hombre que empezara detrás del nueve y no pudimos tener oportunidades de gol porque el equipo entró en desespero y Millonarios hizo un bloque bajo con muchos hombres”, expresó.

“A Yimmi lo veía fuerte, lo veía bien. Cuando recibía por banda le daba buen destino al balón, cuando recibía por dentro también. Lógicamente que, después de 70-80 minutos, era normal que pensáramos en darle recambio al equipo. El tiempo que estuvo Yimmi en el campo intentó hacer las cosas que él siempre hace. No se saca el resultado y vamos a buscar que los cambios no fueron u algo así por el estilo, pero creo que el equipo intentó, sabía que era un partido complejo, difícil. Nosotros tuvimos alguna posibilidad de manejar el balón y de empatar el juego. Yimmi tuvo dos claras y no se pudieron meter, pero él estaba haciendo un buen partido y esperamos lo más que se pudo para hacer el cambio por él”, añadió.

El estratega también manifestó la razón por la cual decidió que Carlos Bacca fuese suplente y que Marco Pérez comenzará el partido.

“Lo que pasa es que Carlos había jugado 70 minutos el primer juego ante Millonarios y el segundo había hecho 94 minutos. Hizo un gran desgaste. Pensábamos nosotros que en Bogotá necesitábamos un jugador que estuviese más fresco”, señaló.

Por último, Arturo Reyes comentó que era una posibilidad terminar jugando con Bacca y Pérez, pero que al final se decidió por meter un volante más al encuentro.

“Era una posibilidad. Pero nosotros también estábamos pensando que podíamos perder un poco la mitad del campo. Cuando tienes dos atacantes, con ese 2-1 que tiene el rival en la mitad podía sumarte más gente. Por eso seguimos con un solo punta y buscar un hombre que nos diera más manejo en el mediocampo”, concluyó.