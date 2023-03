“Esto se hace confiando en que todavía podemos clasificar a los ocho”: Roldán

R.

No es entrar en controversia. Nosotros simplemente venimos con un plan o un proyecto y un modelo de juego que exige mucho en la parte física. Ante América la cosa no salió muy bien, hubo muchos jugadores cansados. Yo no puedo decir si los jugadores se prepararon bien o mal, eso lo han interpretado mal. Seguramente el cuerpo técnico anterior hizo las cosas para tener a los jugadores con su estilo de juego. El profe Hernán trabaja con mucha concentración, con mucho despliegue físico y son situaciones que se van presentando. Vamos evaluando cosas y acercándonos a lo que se quiere, no a la velocidad que quiere el equipo, pero vamos paso a paso.