GEOPHYSICAL SURVEY OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES HANDOUT/EFE

Una imagen fija de un video proporcionado por el Centro Geofísico de la Academia Rusa de Ciencias muestra una zona inundada en Severo-Kurilsk, región de Sajalín, Rusia, el 30 de julio de 2025. Las autoridades de la región rusa de Sajalín declararon el estado de emergencia tras un terremoto de magnitud 8,8 que azotó la península de Kamchatka el 30 de julio, lo que activó alertas de tsunami y órdenes de evacuación.