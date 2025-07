Alfredo Arias se va tranquilo por lo que vio en el campo. Si bien reconoce que hubo algunos errores en la victoria 4-1 de Junior ante Unión Magdalena, aseguró que siempre será mejor corregir ganando.

“Era el primer partido en casa, un clásico, con todo lo que implica, siempre se hacen más parejos estos partidos por ser clásicos. El equipo respondió a la exigencia. Los jugadores tuvieron una actitud positiva para salir a ganar. A pesar de estar 30 minutos del segundo tiempo con 10 pudo mantener la diferencia y aumentarla. Eso me da satisfacción porque muestra el deseo de ir por más. Tuvimos algunos errores y es bueno ganar para poder corregirlos con mayor tranquilidad”, dijo en rueda de prensa.

“Hay cosas para corregir, y en la victoria siempre hay que corregir, porque es la que te distrae, la que te hace sentir que está todo bien. Es una de las cosas a corregir lo de las expulsiones. Con Jermein (Peña) tendremos que tener una conversación individual y grupal. Este juego, casi siempre cuando uno se queda con uno menos, pierde el partido. Normalmente en el fútbol de élite un equipo que queda 30 minutos con uno menos pierde el partido y eso es una irresponsabilidad que tenemos que corregir inmediatamente”, complementó.

El estratega uruguayo explicó que nunca pidió que bajaran la intensidad y dijo las razones por las que incluyo a Carlos Esparragoza en el entretiempo.

“Yo no decía que bajáramos la intensidad, decía que nos calmáramos cuando tuviéramos la pelota, porque la estábamos perdiendo. Yo no digo que hiciéramos 10 pases más, pero dos más necesitaban la jugada. Perdimos muchas pelotas. Yo quería ir por más, pero para ir por más primero hay que ser dueño de la pelota. Perdíamos pelotas muy fáciles cuando en los primeros minutos lo estábamos haciendo muy bien. Eso lo dejamos de hacer y facilitamos que el rival subiera”, afirmó.

“El cambio de Esparragoza se da porque Unión refuerza el mediocampo cuando van perdiendo 2-0. Colpa siempre estaba libre en ese medio y opté por sacar a un extremo, pasar a Yimmi de falso extremo, poner también por el medio de Rivas y pensé que podíamos volver a controlar el mediocampo, pero la expulsión nos volvió a meter atrás”, añadió.

El estratega les dio todo el mérito a los jugadores por los buenos resultados que han conseguido hasta el momento.

“Nosotros en todos los partidos queremos hacer cuatro goles. Llevamos nueve goles en tres partidos. El deseo mío es lograr que nuestro equipo tenga más ambición que el rival para atacar. Esto se ha logrado por los jugadores, siempre son ellos, el fútbol pasa por los jugadores. Se nos da demasiada importancia a nosotros que somos simples gestionadores de carácter. Uno tiene que convencerlos atrás de una idea, no de 25, pero son ellos”, manifestó.

Sobre el arbitraje de Wílmar Roldán dijo: “Hace mucho tiempo que no hablo de los arbitrajes porque trato de ser justo. Es una profesión muy difícil la de ser árbitro. El VAR se supone que se hizo para ser una ayuda, pero igual es difícil. A veces me ha molestado a mí las decisiones, pero he aprendido a que no debo opinar porque ellos, así como nosotros, se pueden equivocar”.

El charrúa explicó que con él siempre tendrá más chances de jugar el que mejor entrene.

“Todas las ideas de cada técnico son buenas, pero cada uno tiene una idea diferente. Yo creo en una manera de jugar. A mí me gusta entrenar y decirles a mis jugadores que siempre tengan la pelota, que vean al compañero y al rival. Creo mucho en eso, porque el jugador de fútbol aprende eso de niño. Mi posición justa nunca es. No puedes repartir 11 camisetas entre 30 jugadores y ser justo. El que juegue mejor, el que entrene mejor, el que corra para recuperar la pelota, seguramente tendrá más chances de jugar”, afirmó.

Por último, Alfredo Arias habló acerca de Jesús Rivas y dejó abierta la puerta para la llegada de algún otro fichaje.

“Rivas, para mí, es un jugador que puede jugar en muchas posiciones y eso a mí me da mucho campo de amplitud para ponerlo. Hoy arrancamos el partido con él y convertimos dos goles jugando al lado de Celis. Luego opté por ponerlo un poco más adelante y ponía a Chará un poco más adelante también. He hecho los cinco cambios temprano en todos los partidos, todos han tenido chance de mostrar y si en algún momento juegas mal, saldrá. Hasta que cierre el periodo de pases estamos a la expectativa si puede llegar un delantero más”, concluyó.