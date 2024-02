“El semestre pasado estuvimos peor”: Carlos Bacca

A pesar de que Junior suma tres jornadas consecutivas sin triunfos, sin goles a favor y sin un buen rendimiento colectivo, Carlos Bacca considera que “son rachas”, “momentos”. El porteño no cree que sea una cuestión permanente que el equipo no vaya a poder superar.

Bacca fue el jugador que acompañó a Arturo Reyes en la rueda de prensa posterior a la derrota 3-0 ante Santa Fe, en el estadio El Campín. Ahí, ante los periodistas, el experimentado artillero comparó la actual situación con la que vivieron en el segundo semestre del año pasado cuando terminaron saliendo campeones por encima de muchas adversidades.

“Son rachas, son momentos. El semestre pasado estuvimos peor. Era una situación complicada, difícil. A esta altura llevábamos cinco puntos. No es ninguna excusa. Todos los semestres son distintos. Estamos pasando por ese momento en que no la metemos, que nos llegan y nos la meten, de que se nos están presentando inconvenientes, como lo que venimos teniendo en cada partido, lesiones de compañeros, que no es bonito. Un sinfín de cosas. Pero tenemos que ser maduros, tenemos que mantenernos unidos como esta familia que hemos creado, que no se pierda ni en la victoria ni en la derrota”, manifestó Bacca.

“Hay que seguir confiando en Dios, porque este grupo siempre ha colocado a Dios por delante y ha trabajado. Y en estos momentos de dificultad, como lo dice el profe, que ya lo tuvimos, lo único que hicimos nosotros fue callar y trabajar. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Callar y trabajar. No hay de otra. ¿Qué puedo decir ahora? Que vamos a salir a ganar, que vamos a hacer diez goles. Callar la boca. Sabemos que las cosas no están saliendo como las planificamos, como las trabajamos, pero sabemos de la situación y somos conscientes que podemos salir adelante”, agregó.

Sobre la molestia que puede tener la hinchada con los resultados y el desempeño del equipo, Bacca no se estresó y dio a entender que es el precio de estar en un equipo como ‘el Tiburón’.

“La afición es exigente porque es Junior. Si fuéramos cualquier otro equipo que no es Junior, seguramente que le diera igual perder, pero nuestra afición es exigente, siempre le gusta, no solo que ganemos, sino que juguemos bien. Entonces es tan exigente que nosotros sabemos qué afición tenemos”.

Refiriéndose al duro tropezón ante los cardenales, Bacca dijo: “Se nos hace difícil ganar acá (en Bogotá), es la realidad, pero hablando del partido de hoy, yo creo que el equipo tuvo ocasiones y no fuimos contundentes en las áreas. Se nos va el resultado porque fueron dos equipos que salieron a buscar el partido. Nosotros vinimos a presionarlos arriba, incluso robamos balones y tuvimos ocasiones. No estamos siendo contundentes. Después se te va alargando el partido, te marcan y el partido cada vez se complica más. Pero son rachas. Las rachas siempre se presentan, uno quiere que no, pero esto del fútbol es así. Tenemos que ser maduros porque no es la primera vez que lo vivimos”.

Bacca defendió el desempeño de Marco Pérez, que todavía no ha convertido su primer gol con la rojiblanca.

“Marco es un goleador, tiene que tener tranquilidad, y la tiene, porque trabaja bien, se esfuerza, lo está haciendo. Está en esa racha que la tenemos, no solo él, mi persona también. No estamos siendo contundentes, no estamos siendo ese equipo eficaz que de pronto lo vimos en los últimos dos meses del semestre pasado, donde el equipo jugaba bonito, donde el equipo marcaba, de a tres, de a cuatro goles, cualquiera hacía gol. Ese es el Junior que queremos ver. Ese es el Junior por el cual nosotros trabajamos y que en estos momentos no lo estamos viendo, pero no nos vamos a desesperar. Vamos a seguir confiando en Dios”.