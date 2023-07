“Una persona que sepa inglés no le pega una puñalada a nadie”: Bolívar

"Una persona bien alimentada, que sepa inglés, no le pega una puñalada a nadie. Una persona que sepa inglés, que sepa programación, que esté bien alimentada que no tenga las carencias afectivas no le pega una puñalada a otra por robarle un celular", agregó.

Asimismo, Bolívar enfatizó que su programa de Gobierno incluye a los jóvenes y que también cuenta con el apoyo de sus compañeros de partido Carrillo y Heidy Sánchez, además de la ex ministra Carolina Corcho, en relación a los programas de salud.