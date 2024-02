“Cuando el gobierno pasado no hizo el pago de los Juegos, a nadie citaron”

Advirtió además el jefe de la cartera política que "Panam Sports no es una agencia de caridad y les pagamos 10 millones de dólares y Colombia se metió en ese negocio y Colombia quería una vitrina para el país, el Caribe y Barranquilla, pero se comenzaron a cometer una cadena de errores con varios responsables y es bueno que el país los conozca. El gobierno de Duque no pagó los 4 millones de dólares en 2022, y en 2023 se renegocia el contrato porque 800 millones de dólares no deben valer esos Juegos porque aquí ya hay algunos escenarios deportivos".