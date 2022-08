Voces divididas por falta de costeños en gabinete ministerial

Por su parte, Carlos Meisel, senador por el partido Centro Democrático, señaló que los ministros tienen la obligación de trabajar por todo el país.

“A mí lo que me preocupa son las propuestas, no el gentilicio de ellos. A mí me preocupa más el anuncio de la reforma agraria, la agresividad con la ganadería, la agresividad con el comercio, la agresividad con la explotación de nuestros recursos naturales”, sostuvo.

El representante a la Cámara Dolcey Torres indicó que no se puede medir la representación de una región por el número de ministros que se tenga en el gabinete.

“Aquí lo importante es que se ha designado un equipo que cuenta con el conocimiento y la experiencia para acompañar al presidente en los retos y las grandes reformas que necesita el país”, aseveró.

Antonio Zabaraín, senador por el Partido Conservador, expresó que a pesar de no contar con personas de la Costa en el ministerio “tenemos un presidente y una primera dama que siempre han manifestado ser de esta región”.

“Esperamos que desde el Palacio de Nariño se siga trabajando por la Costa y desde el Congreso seguiremos acompañándolos en ese proceso”, dijo.