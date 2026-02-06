El precandidato presidencial y exministro Juan Fernando Cristo anunció este viernes que se baja de la consulta de la centroizquierda tras la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, de no permitir la participación del también precandidato presidencial Iván Cepeda por haber participado en una consulta previa en octubre.

“Una consulta de centroizquierda sin la izquierda democrática queda incompleta y debilita la posibilidad de una opción progresista unificada. Aunque @SomosEnMarcha había decidido participar, la decisión del @CNE_COLOMBIA cambió sustancialmente las condiciones políticas y tiene un impacto negativo para el país”, escribió el ex jefe de la cartera política del gobierno del presidente Gustavo Petro en sus redes sociales.

Por ello, resuelve, “tras una reflexión responsable, junto a candidaturas al Congreso, direcciones territoriales y equipos de mujeres y jóvenes, hemos decidido no participar en la consulta del 8 de marzo y continuar hacia la primera vuelta del 31 de mayo”.

Explica en este sentido Cristo que seguirán en la colectividad “recorriendo el país con los #AcuerdosParaAvanzar: profundizar reformas sociales, corregir errores, rectificar el rumbo en seguridad y salud, trabajar con el sector privado con reglas claras, revisar la Paz Total y defender la estabilidad institucional”.

Invitó a “liberales, verdes progresistas e independientes a acompañarnos en este camino”.

Agregó el precandidato en su declaración que “desde el inicio manifesté la necesidad de que esta coalición fuera amplia, plural e incluyente; que garantizara la participación del pensamiento liberal y que no se limitara exclusivamente a una consulta de izquierda. En ese proceso se alcanzaron acuerdos de carácter programático, se modificó el nombre original de la coalición y se establecieron reglas de juego claras.

No obstante, el Consejo Nacional Electoral, en una decisión que respetamos, pero que no compartimos, y que consideramos tiene un profundo sentido antidemocrático, impidió la participación de la izquierda y del Pacto Histórico en dicha consulta”.

Alerta además que “una consulta que no garantice la unión de quienes estamos comprometidos con la profundización de las reformas sociales, la ampliación de derechos y una mayor inclusión, corre el riesgo de generar divisiones que impidan llegar unidos a la primera vuelta presidencial. Es un riesgo que no puede ser ignorado”.

Ahora, afirma Cristo, “el desafío es continuar explicándoles a las y los colombianos, hasta la primera vuelta presidencial, nuestro propósito de profundizar en las reformas sociales de los últimos años, pero al mismo tiempo presentar un proyecto político distinto que garantice un mejor cambio para Colombia”.

Y concluye que para lograr ese cambio “es necesario impulsar un trabajo conjunto con el sector privado,

-con unas reglas de juego claras y seguridad jurídica-, un vuelco radical de seguridad y paz levantando todas las mesas de negociación de la llamada Paz Total y asegurar la estabilidad institucional del país sin insistir en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, inconveniente e inoportuna en la coyuntura actual".