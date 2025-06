El partido Centro Democrático anunció que no asistirá a la discusión de de la reforma pensional que se realiza desde la mañana de este sábado 28 de junio en la plenaria de la Cámara de Representantes.

De acuerdo con el colectivo de oposición, su decisión obedece a “falta d e garantías” e irregularidades en el proceso de convocatoria por parte de la mesa directiva de la corporación.

“Ante la falta de garantías y los procesos irregulares del Presidente de la Cámara de Representantes, la bancada de congresistas del Centro Democrático, partido de oposición al gobierno nacional, le informa al país que no asistirá a la sesión plenaria convocada para el día de hoy.Colombia necesita una reforma pensional que promueva el ahorro de los trabajadores, le garantice a los más jóvenes que algún día podrán pensionarse y que los recursos de sus pensiones no estén a merced del gobierno de turno”, señalaron en su cuenta de X.

“Los recursos de los abuelos más pobres del país deben salir del presupuesto nacional y no del ahorro pensional de los trabajadores colombianos.El respeto a la Constitución y la ley requiere firmeza y carácter”, agregaron.

El pasado viernes, el partido Cambio Radical tampoco hizo presencia en el recinto.

“La citación no fue realizada correctamente y por ello la bancada no asistirá, pero por supuesto que el Partido Cambio Radical quiere que haya una ley pensional que les dé garantías a los colombianos, pero no en estas condiciones”, explicaron.

Cabe recordar que en estas sesiones extras el objetivo es subsanar el vicio de procedimiento identificado por la Corte Constitucional en la reforma de las pensiones, que debe corregirse para que la iniciativa gubernamental entre en vigor.