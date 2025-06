Con 104 votos por el sí y 9 votos por el no, la plenaria de la Cámara aprobó la proposición con la que se acoge el texto de la reforma pensional aprobado por el Senado.

De esta forma, según el oficialismo, se resolvería el vicio de trámite encontrado por la Corte Constitucional, que devolvió hace unos días el articulado a la corporación.

Sin embargo, tras la votación, Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara, anunció una votación de los artículos en bloque, lo que generó malestar en el oficialismo, que apeló la decisión.

De acuerdo con varios congresistas, la votación de los artículos no tenía ningún tipo de sentido debido a que ya se había acogido en totalidad el texto aprobado por el Senado de la República.

“¡Celebran millones de viejos y viejas !La Cámara de Representantes acaba de aprobar 104 votos contra 9 la proposición que acoge el texto del Senado, subsanando lo ordenado por la Corte.Con la Laboral, ya son dos que transformarán para siempre la vida a millones de colombianos pobres.Es el legado histórico del Gobierno del Cambio!“, celebró Gustavo Bolívar, exdirector del DPS.

Una jornada polémica

La Cámara de Representantes reanudó este sábado en sesiones extras el debate sobre la reforma pensional del presidente Gustavo Petro, tras una petición de la Corte Constitucional y en medio de polémica por la legalidad del procedimiento y el boicot de dos bancadas de la oposición.

El presidente de la Cámara, Jaime Salamanca, anunció el inicio de la discusión en la plenaria, tras confirmar que se contaba con el cuórum decisorio necesario, es decir mínimo un cuarto de los miembros, algo que fue calificado de “inexistente e ilegal” por el representante Modesto Enrique Aguilera, del partido opositor Cambio Radical.

Petro convocó el viernes a sesiones extraordinarias a los representantes de la Cámara para reanudar el debate de su reforma pensional, con la que busca ampliar la cobertura del sistema mediante un modelo de cuatro pilares que contempla desde subsidios para adultos mayores sin pensión hasta aportes voluntarios, pero no logró conformar el cuórum necesario de legisladores.

Partidos de oposición señalaron que no se había recibido la notificación formal de la Corte Constitucional ordenando corregir un vicio de procedimiento, y consideraron que, sin esa notificación, la instalación de sesiones extraordinarias era “ilegal”.

“En Cambio Radical respetamos la Constitución, la ley y la administración de justicia. Por eso, no participaremos en el debate de la reforma pensional convocado irregularmente para el 28 de junio, ya que se vulneró el debido proceso legislativo.La citación no cumplió con los requisitos legales: No fue firmada por las autoridades competentes. No se notificó con los tres días de anticipación requeridos. No se garantizó la participación de la oposición. No hubo quórum decisorio ni aprobación del orden del día del 27 de junio”, señalaron desde Cambio Radical.

“No se anunció la discusión. Además, el oficio recibido por la Cámara no tiene efectos jurídicos, pues no incluyó la providencia de la Corte Constitucional.No avalamos prácticas que violen derechos ni desvirtúen el proceso democrático”, agregaron.

Pese a lo ocurrido en la primera cita del viernes, la plenaria de la Cámara de Representantes fue nuevamente convocada para este sábado a las 10:00 hora local.

Tras conocer esas posturas, Petro envió este sábado un nuevo mensaje a los congresistas de estos dos partidos, a quienes instó a “no pasar a la historia como los que se opusieron a que las madres de la patria no tuvieran ningún derecho a pensión o a bono pensional”.

“Piensen en sus propias progenitoras, ellas son las demás mamás de este país. Colombia es también una madre”, escribió en X el presidente.

Petro, quien llegó al poder en agosto de 2022 con grandes ambiciones de cambio, agregó que “la pensión o el bono pensional generalizado debe ser el logro no solo del gobierno, de las bancadas favorables a este objetivo, sino de la nación entera, incluida la oposición”.

Fallo de la Corte

El fallo de la Corte Constitucional otorgó a la Cámara de Representantes un plazo máximo de 30 días hábiles, contados a partir de la comunicación oficial, para subsanar el vicio de procedimiento identificado en la ley aprobada, a fin de que la iniciativa gubernamental pueda entrar en vigor.

La decisión de la Corte respondió a más de 40 demandas presentadas contra el proyecto de ley y determinó que la Cámara no había debatido adecuadamente el texto aprobado en el Senado.

El periodo legislativo terminó el viernes de la semana pasada, tres días antes de que se conociera el fallo de la Corte, por lo que no hubo tiempo hábil para hacer las correcciones a la reforma pensional.

Una vez subsanado el trámite, el alto tribunal deberá emitir un fallo definitivo sobre la constitucionalidad del proyecto.

Según aseguró Petro en declaraciones anteriores, la reforma podría lograr “el 100 % de cobertura total entre pensiones y bonos pensionales de las personas de la tercera edad” en un plazo de dos años.